竹縣推廣吃粽新觀念 健康沒負擔

新竹縣政府衛生局提醒鄉親，傳統粽子2顆就相當於1個便當的熱量，愛吃粽子的人要當心。（記者黃美珠攝）

2018-06-08 22:31

［記者黃美珠／新埔報導］端午節逼近，讓大家應景吃粽時也能讓身體健康沒有負擔，新竹縣政府衛生局和農業處今天跟新埔鎮農會合作推廣吃健康好粽。衛生局副局長江松福說，傳統粽子除了高熱量、高油脂不易消化，習慣沾醬享用的人更要當心調味醬料含有鈉，攝取過多會影響血壓的控制。

縣府和農會今天在新埔農會產業交流中心找來明新科技大學老師林勃攸示範如何製作低熱量的黑糖桂花冰粽、抹茶冰粽等，讓大家吃粽子也能消暑。

另示範、建議鄉親包粽子除了多多選用在地糧食，也呼籲鄉親可以把傳統包粽子用的糯米部分換成五榖米、地瓜、南瓜等，增加粽子的纖維量，也改善吃了糯米不容易消化的問題。

衛生局表示，傳統的客家粽子1顆熱量就高達300多大卡，吃了2顆，就相當於1個便當的熱量，但是又缺乏青菜。前述黑糖桂花冰粽、或是抹茶冰粽每顆熱量都控制在200大卡上下，甚至不到，對喜歡粽子方便又好吃的民眾來說，是個很不錯的新選擇。

如果還是喜歡傳統肉粽的口感，該局也建議用雞胸肉取代傳統的五花肉，這樣可以減油，大家一起從嘴巴開始改變吃粽子的習慣，讓吃粽的傳統也可以吃出健康新味道。

新埔鎮農會配合這個推廣會出動家政班的婆婆媽媽們當場示範製作健康好粽，並把在前述觀念下重新「詮釋」的粽子，送給新竹縣境內的華光、世光等多家社福機構的院生享用。

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新竹縣新埔鎮農會家政班在指導老師帶領下，學習用健康新觀念包好粽。（記者黃美珠攝）

抹茶冰粽用地瓜、新埔柿餅混合當內餡。（記者黃美珠攝）

抹茶冰粽用地瓜、新埔柿餅混合當內餡。（記者黃美珠攝）

抹茶冰粽用地瓜和新埔柿餅做內餡，口感特別。（記者黃美珠攝）

今天發表的黑糖桂花冰粽，單顆熱量只有154大卡。（記者黃美珠攝）

今天發表的黑糖桂花冰粽，單顆熱量只有154大卡。（記者黃美珠攝）

今天發表的黑糖桂花冰粽，單顆熱量只有154大卡。（記者黃美珠攝）