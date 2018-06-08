打造共融式遊具公園 台中未來4年完成370座

2018-06-08 13:59

〔記者黃鐘山／台中報導〕共融式遊具公園受歡迎，多位議員今在議會表示，市府應將公園打造為友善人本共融環境，並引進共融式遊具。市府建設局長黃玉霖說，目前已經完成、規劃50座共融式遊具公園，未來4年汰換約370座公園的塑膠罐頭遊具。

市議員陳淑華指出，很多的市民都認為，公園不但需要友善，人本的空間外，也要針對各公園不同特性，進行不同的規劃，打造一個城市的光廊，甚至公園內也應該設置共融式遊具。市議員范淞育也要求公園的遊樂設施，應該儘可能除去塑膠遊具。

市議員蕭隆澤也表示，過去原縣區較少規畫公園與綠地，讓原縣區居民感覺被邊緣化，希望市府未來在進行都市計畫時，能夠多規畫公園與綠地。

黃玉霖則說，目前台中市已經完成、規劃50座共融式遊戲場的公園，目標是在未來4年內，汰換全市約370座公園的塑膠罐頭遊具，讓台中變成台灣第一個沒有塑膠遊具的城市。

建設局表示，台中市早期的公園，沒有無障礙通行，坡度設置未符合內政部營建署「都市公園綠地各主要出入口無障礙設施設置原則」，市府總結3年來經驗，推動鄰里公園「友善共融式公園」計畫。

建設局盤點首批改善的公園有南區文林、民興公園，北區的梅川、山西、曉明、英士等公園，西屯區的朝貴、青海、甘肅、上德等公園，以及北屯區的松勇、旅順公園，期待將鄰里公園打造為提供年長者、成人、兒童不同年齡和行動不便者可以一同共享的友善共融式公園。