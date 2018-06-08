拒中資！魏德聖募百億蓋樂園「這將是台灣集體的力量」

2018-06-08 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣影視人才到中國市場已成趨勢，但導演魏德聖仍然不為所動、堅持深根台灣，在「海角七號」10週年之際，魏德聖沒有最狂只有更狂，將再度打破不可能，「我們就是在做浪漫產業啊！不浪漫要怎麼做起來？」魏德聖這場醞釀19年的大夢，正一步步化為現實。

根據《商業周刊》報導，這場夢始於1999年，魏德聖費時2年終於完成《賽德克．巴萊》的劇本，沾沾自喜的心情卻只有一杯咖啡的時間，喝完咖啡空虛感便襲來，頓時有感而發，「我幫賽德克族完成故事，那自己的故事呢？」執行力超高的魏德聖便開始提筆以作家王家祥的小說「倒風內海」為藍圖，為自己的故鄉──台南寫下《臺灣三部曲》。

報導指出，這項大計畫名為「豐盛之城」，後年將在台南開拍《臺灣三部曲》，拍攝結束後保留電影片場，打造100公頃的「豐盛之城」主題樂園，2024年「豐盛之城」樂園將在電影上映時同步開幕，將400年前的台灣風貌重現在民眾眼前，景物包括西拉雅原住民部落、赤崁漢人移墾聚落、熱蘭遮海陸市鎮，還將設有科技藝術遊憩設施、手工藝村、電影院、飯店等等，就像一座屬於台灣的台灣史迪士尼樂園。

報導指出，約100個足球場大的「豐盛之城」樂園跨國聯手打造，這不只是拍電影，而是從無到有造出一座台灣史主題樂園，中央、地方政府齊力協助洽談土地、觀光及周邊交通建設，還集結了跨國團隊，成員包括《賽德克‧巴萊》的日籍美術師種田陽平、東京迪士尼海洋的設計師，並預計和電影「魔戒」的紐西蘭特效團隊合作，魏德聖也為此到各國探勘各個主題樂園，並親自和經營者對談，藉以了解營運管理，魏德聖認為，唯有創造出本土故事、IP（智慧財產權），園區才會獨一無二。

據報導內容，魏德聖說，「投資電影就像賭博，這次不再伸手要錢，而是變成投資案。」電影市場投資報酬率低，製作成本因而受限，因此將《臺灣三部曲》實體化，以期突破困局，6月「豐盛之城」計畫募資開始，總投資額粗估100億元，為了不讓單一股權過大進而影響到計畫，他將投資比率分散，大股東訂在1億至2億元，小股東則萬元起跳，為確保完整呈現台灣歷史，魏德聖拒絕中資，對中國的惠台政策毫不動心，「這會是台灣集體的純粹力量！」