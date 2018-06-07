國道1號增設中壢「中豐交流道」計畫啟動

2018-06-07 21:58

〔記者李容萍／桃園報導〕「國道1號增設中壢中豐交流道計畫」進度有譜了！桃園市長鄭文燦7日前往機場捷運A21環北站視察表示，中壢鄉親盼增設中豐交流道很久了，原規劃全方向交流道可以銜接中豐北路，不過用地費約60億元、工程費約10億元經費龐大，經與高公局協調，決定採先闢建往返台北（北向）匝環道的，並預留增設往返南向匝環道結構。

鄭文燦說，修訂後的工程計畫總經費大幅下降到10億6000萬元，完工後可分流80％的車潮，可行計畫報告審查程序後續將提報行政院核定，讓中壢人上高速公路多了一個新的選項；市府並將配合推動南園二路打通到中豐北路，連接內壢交流道與中豐交流道，讓中豐北路、新生路及中原路交通更暢通。

鄭文燦說，桃園升格後，積極推動桃園中正北路交流道、中壢中豐交流道及楊梅校前路交流道等交流道增設計畫，並一併改善周邊聯絡道系統。

交通局長劉慶豐也說，中豐交流道完工後可提供青埔相關重大建設計畫，包括國泰商務城、北台灣最大水族館樂園、美術館及亞洲矽谷總部等更充足的聯外交通，分流中壢市區道路交通量，透過中豐交流道快速連接市區。

另外，市府也規劃「生活圈二號道路新闢工程」第一期路段中壢區中園路至中豐北路作為先行聯外道路，預計2024年完成開闢。