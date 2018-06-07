菸蒂「你丟我撿」退散！ 鹿港高中古蹟解說團：不抽也不丟

鹿港高中古蹟解說團去年暑假在第一市場撿菸的成果豐碩。（資料照）

2018-06-07 23:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總是「你丟我撿」，這樣不就是越撿越多？

彰化縣鹿港高中「古蹟解說團」去年在鹿港第一市場周邊撿菸蒂，7天下來就撿了2000多個，但社團認為不應該是「你丟我撿」，在公告的「無菸古蹟」裡，應該要從勸導做起，讓文化資產真的沒有菸蒂可以撿！

彰化縣衛生局說，2016年公告全縣50處的國定與縣定古蹟為「無菸古蹟」，其中有15處位於鹿港鎮，「無菸古蹟」的無菸範圍主要以室內為主，部分古蹟也有把廣場列入，只要是公告的場域都不能抽菸，也不能放置集菸盒。

鹿港高中古蹟解說團團員說，去年選擇第一市場周邊來撿菸蒂，雖然第一市場不是古蹟，卻是平民美食天堂，不論是遊客或在地居民都喜歡來這裡覓食，尤其是菸蒂會容易卡在景觀道路的磚縫之間，必須用手撿才能除去，去年暑假7天就撿了2.5公斤菸蒂，換算大約有2000支香菸。

但是學生發現，這不應該是「你丟我撿」，而是原本菸蒂就不該隨手丟，尤其是在已經被公告為「無菸古蹟」的文化資產，更不應該公然抽菸，除了不應該製造二手菸以外，許多文化資產都是木結構，抽菸與菸蒂都會造成古蹟潛在的危害，因此，應該是在解說古蹟同時，也要勸導民眾不要在古蹟抽菸。

「既然沒有抽菸，也就沒有菸蒂！」古蹟解說團學生認為，我們自己都一再說「台灣最美的風景就是人」，那「無菸古蹟」也不應該只是口號，讓古蹟沒有「菸」害，讓癮君子在可以抽菸地方抽菸，更要做到菸蒂不落地，這才是終極之道。