造福桃捷通勤 定期票五折再享商家優惠

桃園機場捷運推出「120定期票」，在A1站至A21站之間挑選對自己最划算常用的起訖路段票價，120天內路段各站間可任意進出搭車，若超過起訖站範圍則補差額即可。（記者蕭皓文攝）

2018-06-07 17:16

〔記者蕭皓文／台北報導〕桃園機場捷運通車一年多，至今年五月底總運量已經達到2千6百萬人次，桃捷6/1更開賣「120天定期票」，大大造福了通勤族們的荷包，期望帶動桃捷的使用，讓民眾不論是通勤日、放假日都能天天搭捷運，方便彼此的生活。

「120天定期票」首先需挑選對自己最划算常用的起訖路段票價，120天內路段各站間可任意進出搭車，光以往返票價就能省下至少五折，並且120天的使用期間，僅算扣除假日的84天平日通勤票價，比起之前30,60,90天月票方案更為划算。以「台北至林口通勤族」為例，從A1台北車站至A9林口站，原票價為80元，通勤的上班族往返本該支付160元，但使用「120定期票」，當天只需支付單趟車費80元，相當於半價費用。再加上期間內可以任意進出A1至A9路段，假日及通勤以外的往返搭乘，民眾更是免費賺到，使用越多，甚至比五折還划算。

A1站至A21站路段之間，民眾皆可依票價選擇定期票適用區間，若超過起訖站範圍則補差額即可。並且即日至8/31前，旅客持任一通勤定期票或一日票，即享微風廣場、福容大飯店、環球百貨等沿線商家優惠，詳參網站：goo.gl/v9gMEA。

除了定期票優惠外，為了讓搭乘桃捷的旅客轉乘更方便，桃捷公司與大都會計程車跨界合作推出專屬轉乘優惠，即日起至8/31，在桃園機場捷運A1至A9站，下載178 APP並掃描大都會計程車QR CODE，就可獲得兩張共40元的現金來回優惠券，旅客只要有叫車服務，單程滿百即可現抵20元，另一張回程優惠券限24小時內使用，讓轉乘既省時間更省荷包。

桃捷曾推出「135團體定期票」，搭乘票價同樣能打到五折，但需要團體申辦300張以上，數目令許多通勤族揪不到公司或社區鄰居一起合買。現在桃捷推出五折定期票、週邊商家優惠、計程車轉乘優惠券等活動，除了串起更緊密的交通網絡，更希望回饋忠實搭乘的通勤族們，有更實惠的交通小確幸。

以「台北至林口通勤族」為例，從A1台北車站至A9林口站，原票價為80元，通勤的上班族往返本該支付160元，但使用「120定期票」，當天只需支付單趟車費80元，相當於半價費用。再加上期間內可以任意進出A1至A9路段，假日及通勤以外的往返搭乘，民眾更是免費賺到，使用越多，甚至比五折還划算。（桃園捷運公司提供）