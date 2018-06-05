國中會考答對題數公布 A++能錯幾題報你知...

國中教育會考「答對題數與等級對照表」今天公布。（資料照，記者劉信德攝）

2018-06-05 21:08

〔記者林曉雲／台北報導〕全國23萬多名考生參與的國中教育會考，今晚在網上公布各科答對題數對照表，考生如想要拿到精熟級A++，國文科去年只能錯2題，今年可以錯4題；社會科和自然科均可各錯2題，英語科加權分數至少要97.10，數學科加權分數至少94.23。與去年不同的是，今年英聽錯一題還有機會拿到A++，6月8日寄發成績單。

基北區會考成績依等級和標示轉換為會考積分，5科合計積分上限35分、寫作測驗積分上限1分，北市景文高中國中部主任卓意翔分析，如想上建中或北一女，會考五科估要34分，若想上前5志願，估要30分，至於指標性社區高中，估要28分以上。

台灣師範大學心測中心公布107年國中教育會考「答對題數與等級對照表」，國中教育會考成績分為「精熟（A）」「基礎（B）」及「待加強（C）」三等級，精熟和基礎又各區分為「A++、A＋、A」 和「B++、B＋、B」各三級，「++」指該等級前25％，「+」指該等級前26％至50％，寫作測驗成績分為6級。

今年國文科考48題，答對20題是基礎級，答對40題達到精熟級，與去年精熟級41題相比少1題，要拿A++去年只能錯2題，今年最多可以錯4題；社會科考63題，今年和去年相同，基礎級23題以上、精熟級55題以上；自然科考54題，基礎級至少要20題，與去年相同，精熟級答對題數，今年46題比去年少1題。

台灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭表示，英語科閱讀與聽力的整體能力等級， 閱讀占比80％，聽力占比20％；閱讀基礎級門檻是14題，精熟級門檻是35題，基礎級和去年相同，精熟級今年比去年少1題；聽力和去年相同，經計算加權分數後劃分等級，精熟級門檻是88.29，基礎級門檻是39.7，聽力和閱讀如各錯一題仍可拿到A++。相關網址http://cap.ntnu.edu.tw/。

台師大心測中心今晚公布國中教育會考答對題數對照表，國文科如答錯4題還可拿A++。（記者林曉雲翻攝）

國中教育會考答對題數，英語科是把閱讀和英聽的成績採加權分數對照等級。（記者林曉雲翻攝）