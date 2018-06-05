義大利音樂競賽 台小提琴新秀張善昕獲雙首獎

台灣小提琴家張善昕（右 五）參加在義大利舉行的國際競賽，獲得獨奏首獎，另與日本鋼琴家西本佳奈美組成二重奏，也獲室內樂首獎。（圖擷自寰宇音樂交流有限公司粉絲專頁）

2018-06-05 21:16

〔中央社〕台灣小提琴家張善昕參加在義大利舉行的國際競賽，獲得獨奏首獎，另與日本鋼琴家西本佳奈美組成二重奏，也獲室內樂首獎。

義大利的ClassicAllMusic音樂協會在魯比康河畔索格里安諾鎮（Sogliano al Rubicone），舉辦第16屆札努柯里年輕音樂家國際競賽（International Competition Luigi Zanuccoli for Young Musicians）暨小提琴及室內樂國際競賽，於5月24日到6月2日舉行。

張善昕獲得獨奏首獎，另與西本佳奈美組成二重奏，也獲得室內樂首獎。主辦單位指出，這是首度有台灣人在這項賽事獲獎。

張善昕的經紀公司「寰宇音樂交流有限公司」表示，張善昕創下首度在賽事同時拿下室內樂和獨奏首獎的紀錄；另特別感謝奇美博物館基金會提供法國製琴師維庸姆（Jean-Baptiste Vuillaume），1860年製造的名琴及製弓師薩托利（Eugene Sartory）的弓。

寰宇音樂交流有限公司指出，張善昕將於9月20日在國家表演藝術中心台北演奏廳舉行小提琴獨奏會。此外，目前在美國就學的大提琴家梁博喻獲得青少年C組三獎，將於7月20日在美國紐約卡內基音樂廳演出。