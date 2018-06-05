下班要帶傘！ 全台15縣市發大雨特報

2018-06-05 17:07
氣象局下午針對全台15個縣市發布大雨特報。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天下午4時25分，針對全台15個縣市發布大雨特報。
氣象局指出，由於午後對流雲系發展旺盛，各地容易有短暫強降雨，南投、雲林、嘉義、花蓮、台東及其他山區，可能有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊、強陣風，及溪水瀑漲的情形。
發布大雨特報地15個縣市分別為：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。
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氣象局下午針對全台15個縣市發布大雨特報。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天下午4時25分，針對全台15個縣市發布大雨特報。
氣象局指出，由於午後對流雲系發展旺盛，各地容易有短暫強降雨，南投、雲林、嘉義、花蓮、台東及其他山區，可能有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊、強陣風，及溪水瀑漲的情形。
發布大雨特報地15個縣市分別為：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。