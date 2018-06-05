打破自然保護區記錄！浸水營古道區 昆蟲至少2620種

終年雲霧圍繞浸水營地區，昆蟲資源豐富。（屏東林管處提供）

2018-06-05 17:12

〔記者李立法／屏東報導〕屏東林管處委託中山大學生物科學系進行浸水營野生動物重要棲息環境的昆蟲相普查，經過將近2年的調查，發現浸水營地區昆蟲至少有2620種，打破國內各自然保護（留）區與國家公園的昆蟲調查研究記錄，具重要意義。

屏東林管處說，浸水營野生動物重要棲息環境位於中央山脈南部延脈末端，涵蓋屏東及台東兩縣境，終年雲霧繚繞的森林環境，被植物生態學者視為在森林生物多樣性重要保育地區。

林管處指出，過去為了浸水營國家步道系統的規畫，林務局曾於2003年進行簡單昆蟲調查，當時記錄到88種蝴蝶，對於其他昆蟲的整合性調查研究近乎空白，於是從2017年起，委託中山大學生物科學系進行昆蟲相普查，並與多位長年在浸水營地區攝影觀察昆蟲愛好者合作，留下珍貴影像紀錄。

侏羅紀「小翅蛾」 中央山脈南端首次記錄到

中山大學生物科學系教授顏聖紘說，調查顯示浸水營地區昆蟲至少有2620種，研究團隊並於浸水營國家步道中首次發現侏羅紀晚期就出現在地球上的「小翅蛾」，這可能是小翅蛾在中央山脈南端的首次記錄，顯示浸水營部份地區的環境品質仍相當良好，沒有受到過多遊憩行為的干擾。

浸水營地區昆蟲資源豐富，還發現侏羅紀晚期就出現在地球上的小翅蛾。（屏東林管處提供）