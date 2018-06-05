大肚公所「大肚王國探險隊」 安排民眾到瑞井社區探險「挖寶」

2018-06-05 17:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為讓民眾了解大肚人文歷史，大肚區公所今天舉辦「大肚王國探險隊」，安排民眾到大肚瑞井社區進行探險，40位名額早就額滿，即使天氣炎熱，眾人在聽取老師的解說，都覺得不虛此行。

瑞井社區是一個相當具有歷史人文的社區，保留著許多紅磚屋及土角厝，大肚區公所從去年開始辦理一區一特色計畫，安排民眾到瑞井社區來探索、挖寶，受到民眾熱烈迴響。

今年則續辦，並在今天舉行「大肚王國探險隊」的活動，安排民眾瑞井社區進行探險，大肚王國當初荷蘭人未入侵前就已建立，因未有文字記載，只知道在荷蘭入侵台灣時，台灣原住民拍瀑拉族首領「甘仔轄‧阿拉米」所建立大肚王國就已存在，主要範圍是在大甲溪及大肚溪流域。

荷蘭人曾與「甘仔轄‧阿拉米」所建立的大肚王國進行戰爭，但雙方竟打成平手，因荷蘭人當時需要經過大肚王國的領土，因此特賜一塊土地給阿拉米，就是現在的「王田」。

而瑞井社區以前也曾是大肚王國的領域，現今面積為2.56平方公里，戶數有1739戶，人口約有6千人，65歲以上的老年人有600人。

大肚區公所今天邀請多位老師深入介紹瑞井社區，由大肚區瑞井社區發展協會總幹事鄭淑麗帶著眾人介紹瑞井步道、三口古井、瑞安宮、緬梔花百年老樹、阿嬤的灶腳、彈孔紀念區及很火紅的花甲男孩轉大人在瑞井拍攝的景點，並加入瑞井生態、農作物的介紹。

瑞安宮是花甲男孩轉大人的拍攝景點，而三口古井則是在是清朝時代所建立，共有三口井，第一口是飲用水、第二口是儲蓄用水、第三口是洗衣用，水量最大。

另外，瑞井社區還有3棵150年以上的緬梔花樹，旁邊有一間福德祠，內有供奉一個完全未雕刻的土地公神像。

此外，楊仁義老師則介紹大肚王國的故事、鄭惠文老師帶著眾人進行襪子布偶娃娃的體驗

區長陳嘉榮表示，這次規劃與社區結合，舉辦「大肚王國探險隊」活動，由專家學者或社區專業人士親身帶領民眾或社區幹部走入大肚社區，實際探索、體驗大肚王國的在地生態、文化與歷史。