酒駕名醫倪宗亨偏鄉助童 盼助少年犯去「烙印」重生

2018-06-04 23:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕前年與友人酒駕肇事逃逸引發全台民眾撻伐，年初遭判刑4年6個月的高雄整形名醫倪宗亨，上週低調前往偏鄉牡丹鄉高士國小，贈送當地孩子15組足球用具，巧遇本報記者一度拒訪，他除了再次向社會各界道歉，也吐露希望到少年觀護所，免費協助孩子去除身上「烙印（刺青）」，幫他們獲得重生機會。

在當地友人及妻子陪伴下，48歲的倪宗亨就像個大孩子一樣，開心的陪著高士國小足球隊孩子練習，出生在香港的他技術純熟，展現不錯的盤球及守門技巧，與當地孩子打成一片，沒人知道親切的「倪叔叔」曾鑄下大錯，至今仍在為過錯付出代價。

2016年11月間，倪宗亨在高雄酒駕逕自向右切換欲變換車道，因受體內酒精作用，造成其他車輛追撞陳女駕駛的自小客車，造成她顱內出血重傷，至今仍在復健，倪除一審被判4年6個月，也賠償家屬1200萬元。

倪宗亨對於官司不院多談，強調自己有錯就要勇於面對，診所雖然業績衰退，也沒打算改名逃避，目前已經完全戒酒，也常勸親友「喝一滴酒就不要開車」，偏鄉捐球具主要是因為當地醫師友人李立瑋、蔡增強及裝潢業者黃崇誌邀約，發現當地的資源短缺，未來將不定期到當地幫忙。

除了坦然面對司法，倪宗亨說，自己犯了大錯身陷囹圄後，知道「烙印」對人生的影響，希望到各大少年觀護所內，幫助想改過自新、抹去身上刺青的青少年，畢竟「洗去刺青比刺青高出十倍費用」，如有機會，盼能透過自己的醫美專長幫他們洗去「烙印」。

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