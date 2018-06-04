南方3熱帶低壓亂舞 專家分析對台影響

目前台灣南方有3個熱帶性低氣壓（T.D.）正在發展，未來對台影響須密切觀察。（中央氣象局）

2018-06-04 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕目前台灣南方海面大片低壓帶孕育許多熱帶性低氣壓，在南海、菲律賓東方海面、關島海面陸續出現熱帶性低氣壓，其中南海的熱帶低壓有機會成為今年第4號颱風「艾維尼」（Ewiniar，米克羅尼西亞提供，暴風雨神之意），在週五（8日）前對台無直接影響。

根據氣象局的最新觀測顯示，西太平洋出現3個熱帶性低氣壓，位於南海的熱帶低壓，1002百帕，中心位置在北緯16度，東經110.5度，也就是在中西沙島海面，向北緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢；而位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，1004百帕，中心位置在北緯12度，東經130.5度，向西北緩慢移動；另一個熱帶低壓1004百帕，中心位置在北緯12.5度，東經141度，目前在關島西南方海面近似滯留。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，季風槽內目前有3個系統持續發展，位於南海的熱帶低壓隨著發展環境逐漸變好，在接近海南島的過程有可能發展為輕度颱風，預估週三到週四（6日至7日）間會逐漸經過海南島附近後趨向廣東西部，進入陸地之後強度應該就會逐漸減弱。這個系統未來3到4天內對台灣沒有直接影響，但是外圍環流偏南風水氣逐漸北上，雖然沒有直接影響台灣，卻仍會造成午後雷雨機率增加。

而菲東與關島西南方海面的2個熱帶低壓彼此十分接近，吳聖宇認為週三後整合成一個系統，有機會進一步增強為颱風，未來移動路徑可以順著高壓接近台灣東南方海域，但未來路徑變數不確定性高，對台灣影響要看這個系統的轉向位置與距離而定。

吳聖宇強調，未來3、4天內台灣都還不會受到颱風之類的系統直接影響，各家預報分歧，有待繼續觀察。