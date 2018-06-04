全國最資深社工督導陳歆茹 工作跨入39年不打算退休

新竹縣政府社會處社工督導陳歆茹（右）38年多來一直跟社會最弱勢的鄉親站在一起，今年社工日前獲副縣長楊文科（左）頒贈「資深敬業獎」。（圖由新竹縣政府社會處提供）

2018-06-04 10:23

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府社會處社工督導陳歆茹擔任社工，跟社會最弱勢的一群人站在一起已經邁入第39個年頭。這份工作讓她從妙齡女子變為人妻、人母，到現在當了阿婆卻還不退卻。她是1979年全國第1批省府招考分發的36名社工督導之1，也是同期「同學」迄今還在這個領域，堅持為弱勢送暖「碩果僅存」者。

正因她長期的努力，新竹縣政府今年首度慶祝社工日，就由副縣長楊文科代表縣府頒給她「資深敬業」獎。

而她最想要分享的心情，則是希望所有的人都能勇於承擔為人父母的責任，凡事以孩子的最佳利益做考量，這樣再大的困難和衝突都可以突破和化解，不要動輒就傷害、或拋棄小孩，甚至帶著小孩同歸於盡，這類不負責任、情緒性的作法，對台灣社會未來的「健康」傷很大！

今年要滿63歲的陳歆茹頂多再2年就要屆齡退休了，但是她珍視這份工作，從她迄今仍隨身攜帶當年省府的人令，且保存良好可見一斑。

她說，台灣開始推動社會工作始於1977年，當時的副總統謝東閔有感於社會普遍貧困，遂以鄉鎮為單位設置社工，透過1鄉鎮1社工及時掌握各地低收入戶、急難戶狀況給予協助，主要在幫助前述家庭脫貧，另外兼做其他的社區服務工作。

過了1990年以後迄今，台灣社會富裕了，都市化、工業化越來越快和明顯，人跟人之間的問題也變得複雜。

法律方面先後有家庭暴力防治法、兒童及少年福利與權益保障法、以及過去稱為兒童及少年性交易防制條例，現在改為兒童及少年性剝削防制條例的相關法律上路，老人、婦女、以及兒少的保護案件越來越多，因此社工師也開始分流且走向專業化。除了原來的弱勢家庭扶助工作仍持續著，最近1、20年更以執行前述保護案件為主要任務。

她認為，社工的工作很重要的是經驗。現在年輕社工有愛心、耐心，也有很專業的訓練。不過人力不足，加上兒保社工流動率大，導致社工普遍年輕化。那麼年輕社工在人生的歷練和經驗就難免需要她以督導的角色，從旁陪伴、協助來補強，這樣大家一起做好兒保工作，辛苦卻也很溫馨。

陳歆茹剖析自己能站在這個工作上幾10年如1日，主要是她2歲就沒有媽媽，父親經商又兼代母職，一手拉拔她和4個哥哥、姐姐長大。爸爸的辛苦她看在眼裡，所以從小就很獨立，一路從小學、國中、高中，最後考上文化大學就讀社會工作系，她沒有怨天尤人，只有努力、再努力。

她相信自己逆轉勝的人生路，是給很多處於低潮，或生在弱勢家庭者最好的鼓勵。

陳歆茹說，很多人都希望接近太陽取暖，她則願意當別人的小太陽，送暖給人。所以在這個工作崗位上，能做多久，她就會願意持續努力多久，因為社工的工作最需要的就是團體戰，用團體戰的方式給所有弱勢、受保護案件支持、重生的力量。

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  • 新竹縣政府社會處社工督導陳歆茹，是當年全國首批由省府招考分發的社工督導之1，也是目前「碩果僅存」還在現場直接服務鄉親的。（記者黃美珠攝）

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  • 新竹縣政府社會處社工督導陳歆茹手持當年省府主席林洋港所發的派令，珍惜當年考取第1批政府社工督導的初衷。（記者黃美珠攝）

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  • 新竹縣政府社會處社工督導陳歆茹本名陳素花，這是她珍藏的當年省府人事派令。（記者黃美珠攝）

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