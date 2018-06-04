全國最資深社工督導陳歆茹 工作跨入39年不打算退休

新竹縣政府社會處社工督導陳歆茹（右）38年多來一直跟社會最弱勢的鄉親站在一起，今年社工日前獲副縣長楊文科（左）頒贈「資深敬業獎」。（圖由新竹縣政府社會處提供）

2018-06-04 10:23

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府社會處社工督導陳歆茹擔任社工，跟社會最弱勢的一群人站在一起已經邁入第39個年頭。這份工作讓她從妙齡女子變為人妻、人母，到現在當了阿婆卻還不退卻。她是1979年全國第1批省府招考分發的36名社工督導之1，也是同期「同學」迄今還在這個領域，堅持為弱勢送暖「碩果僅存」者。

正因她長期的努力，新竹縣政府今年首度慶祝社工日，就由副縣長楊文科代表縣府頒給她「資深敬業」獎。

而她最想要分享的心情，則是希望所有的人都能勇於承擔為人父母的責任，凡事以孩子的最佳利益做考量，這樣再大的困難和衝突都可以突破和化解，不要動輒就傷害、或拋棄小孩，甚至帶著小孩同歸於盡，這類不負責任、情緒性的作法，對台灣社會未來的「健康」傷很大！

今年要滿63歲的陳歆茹頂多再2年就要屆齡退休了，但是她珍視這份工作，從她迄今仍隨身攜帶當年省府的人令，且保存良好可見一斑。

她說，台灣開始推動社會工作始於1977年，當時的副總統謝東閔有感於社會普遍貧困，遂以鄉鎮為單位設置社工，透過1鄉鎮1社工及時掌握各地低收入戶、急難戶狀況給予協助，主要在幫助前述家庭脫貧，另外兼做其他的社區服務工作。

過了1990年以後迄今，台灣社會富裕了，都市化、工業化越來越快和明顯，人跟人之間的問題也變得複雜。

法律方面先後有家庭暴力防治法、兒童及少年福利與權益保障法、以及過去稱為兒童及少年性交易防制條例，現在改為兒童及少年性剝削防制條例的相關法律上路，老人、婦女、以及兒少的保護案件越來越多，因此社工師也開始分流且走向專業化。除了原來的弱勢家庭扶助工作仍持續著，最近1、20年更以執行前述保護案件為主要任務。

她認為，社工的工作很重要的是經驗。現在年輕社工有愛心、耐心，也有很專業的訓練。不過人力不足，加上兒保社工流動率大，導致社工普遍年輕化。那麼年輕社工在人生的歷練和經驗就難免需要她以督導的角色，從旁陪伴、協助來補強，這樣大家一起做好兒保工作，辛苦卻也很溫馨。

陳歆茹剖析自己能站在這個工作上幾10年如1日，主要是她2歲就沒有媽媽，父親經商又兼代母職，一手拉拔她和4個哥哥、姐姐長大。爸爸的辛苦她看在眼裡，所以從小就很獨立，一路從小學、國中、高中，最後考上文化大學就讀社會工作系，她沒有怨天尤人，只有努力、再努力。

她相信自己逆轉勝的人生路，是給很多處於低潮，或生在弱勢家庭者最好的鼓勵。

陳歆茹說，很多人都希望接近太陽取暖，她則願意當別人的小太陽，送暖給人。所以在這個工作崗位上，能做多久，她就會願意持續努力多久，因為社工的工作最需要的就是團體戰，用團體戰的方式給所有弱勢、受保護案件支持、重生的力量。

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