尖石嘉興國小義興分校合唱團驚艷維也納 用這招克服不安…

新竹縣嘉興國小義興分校合唱團這次在國內各界的支持和關注下，不負眾望在世界的舞台發光。（圖取自該分校臉書粉絲頁）

2018-06-03 22:11

〔記者黃美珠／竹縣報導〕原本受限經費差點無法出國比賽的新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團，在各界熱心捐助下，上個月底不僅排除萬難抵達音樂之都維也納參加合唱競賽，他們還不負眾望於昨（2）日晚傳回憑藉天籟美聲戰到最終回合比賽，榮獲第31屆舒伯特國際合唱大賽賽會最高獎項金質獎，也因大會評審團一致好評，拿到大會唯一的特別獎！校方第一時間於臉書粉絲頁寫下這歷史性的一刻，讓許多關注的網友們紛紛留言狂「讚」。

「音樂、體育……的確是原住民孩子成功的跳板」！尖石新樂國小校長高文良這樣振奮的說。他是嘉興國小義興分校校長徐榮春的表弟，2人也同是「泰雅之聲合唱團」的團員。

高文良認為就是徐榮春的堅持不懈、永不放棄的態度，造就了義興分校合唱團這次能被世界「聽」到的原因。

他說，義興分校所在的馬胎部落，地處海拔600公尺山林中，經常濃霧彌漫，族人才會把這裡稱為「Matuy」，有前山黑色部落之稱。如今，這個前山黑色部落，也可以藉著義興分校合唱團綻放的光芒成為希望部落！透過孩子的改變，進而改變家庭、改變部落！真的很棒！

義興分校全校只有21個學生，一度面臨廢校，直到徐榮春3年前到任，與分校主任李衛民跟教師團隊致力發展學生潛能，在家長會跟地方支持下，於2016年9月成立合唱團，隔年就獲得全縣同聲合唱組優等。

今年徐榮春鎖定維也納第31屆舒伯特合唱競賽暨第4屆維也納歡樂之聲音樂會為目標挺進國際舞台，並於4月把義興分校合唱團比賽的畫面寄去維也納毛遂自薦，沒想到在全世界激烈的競爭中脫穎而出，出賽的組別，在全世界只有10多支隊伍入選而已。

但這樣的雄心壯志卻因地處偏鄉、資源有限，3分之2學生的家境普遍貧寒而一度差點受挫。因為別說是機票，就是一卡旅行箱，這些小朋友的家庭都買不起。所幸消息傳開，各界善心人士踴躍捐輸贊助，才終於讓他們步出國門、踏上國際的舞台。

這群堅持、頑強的愛樂人5月底帶著全台的關注飛往維也納，但是面對陌生環境，水土不服帶來的緊張、與沒有自信，一度讓他們表現失常。

徐榮春當機立斷，用街頭快閃演出幫大家找回自信。首站就在知名的百水公寓前廣場，唱的是泰雅族的「歡樂歌」。生硬的動作跟在台活潑的樣子完全兩樣，直到熱情的掌聲響起，猶如強心針般，這些孩子的音樂細胞才又終於「甦醒」。

第2天他們轉戰城市公園快閃，小朋友因為恢復了平時的演唱水準，顯得收放自如，嘹亮的歌聲、活潑的演出擄獲當地人心，終於水到渠成，在競賽舞台讓全世界聽到來自馬胎最嘹亮的聲音。

據了解，該校合唱團是在昨天維也納的早上11點出賽的，他們是所有隊伍中的「先發」。身著泰雅傳統服飾上台的義興分校小朋友們一口氣連唱4首曲子，唱完最後1首「擁抱世界擁抱你」時，因神情自然、美聲動人，所以歌聲才剛收起，立刻獲得全場熱烈掌聲。成績出爐，果然不負眾望，一鳴驚人地拿下金質獎及大會特別獎。

據了解，義興分校合唱團之所以能在國際上大放異彩，除多虧甄聘的黃怡嘉、謝馨蓮2名音樂老師指導，並獲得亞特愛樂合唱團、歐亞扶輪社等團體協助辦理音樂營和「馬胎好聲音」部落音樂會有關。

師生們平日利用彈性課程和課餘時間勤加練習，老師們還常犧牲假期，義務帶孩子走出部落受邀演出，增加表演經驗。雖然一開始義興分校的孩子連五線譜都看不懂，只能用聽的記下每1個音，但是他們的成功證明了有志者事竟成。