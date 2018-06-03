低薪問題怪誰？ 網友認關鍵是這個...

台灣低薪問題最近又被提出討論。（資料照）

2018-06-03 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕國內低薪問題近年不斷被提出討論，最近有網友在「Mobile01」論壇發問，「人民對低薪有責任嗎？」，該網友認為，多數人民的意志，才會產生政府的政策，就低薪問題而言，總是在檢討政府，沒人檢討過多數人民想法，他認為台灣人太過「意識形態」，是台灣現今最大問題。

原po指出，他日前聽到一名執政黨立委發表低薪水看法，該立委認為低薪是一個綜合性結果，會造成這因素有很多理由。歐洲很多年輕人，因為從小在多語環境下，所以有很多選擇的權力。例如哪邊就業市場好，因為會那國家語言，所以就會往那邊流動。只是問題很現實，台灣人總是對生活抱著幻想。

該網友指出，「台灣民主化後，這三十年來的台灣，每天都在講意識形態。」他舉例，「當韓國地下鐵在討論要加入哪幾國外語，好跟國際接軌時候。台灣卻在討論，要不要加入原住民語進捷運廣播，好讓台灣可以「語言平權」。這就是差距，這就是韓國為什麼現在遠遠甩掉台灣原因。」

他認為，只要說到意識形態，台灣民主化後的三十年沒有一天缺席，「『民主』、『人權』、『公投』...等。」雖然現在許多人為了工作流落到海外，電視台打開後依舊在吵著意識形態的東西，更可怕的是，台灣就業市場很少人關注這些實際問題，「我周遭很多台灣青年，即使每天抱怨低薪。但是說到改變，依舊滿嘴『本土化』、『人權』..等意識型態。」

有網友對此認為，有問題的是政府，在發展下一階段產業的時候規劃錯方向，一直賭輸，比如說WiMAX Vs LTE, 比如兩兆雙星，政策老是賭錯邊，浪費資源研究沒有用的東西。對此另有網友認為，兩兆雙星錯了嗎？韓國用來打台灣且後來居上的就是兩兆雙星產業啊，人家為什麼後來居上？那是因為人家教育跟國際觀贏過台灣。所以原po說的並沒有錯。其他網友則認為，「基礎教育有問題，沒有跟上時代也是問題」、「政府的政策是鎖國，不開放國際的產業進來」。