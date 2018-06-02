台南大學阿勃勒節 舞落黃金雨

台南大學阿勃勒節，台南女中勁舞參賽。（記者洪瑞琴攝）

2018-06-02 15:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南大學2018阿勃勒節，今天在府城校區熱鬧開展，首場「熱情舞藝」高中熱舞邀請賽」，13所學校16支隊伍齊聚南大阿勃勒校園飆舞競技，現場觀眾掌聲如雷，歡呼加油聲不斷。

南大校園的阿勃勒熱情綻放璀璨的「黃金雨」。一年一度阿勃勒節，最受歡迎的重頭戲之一，就是高中職熱舞邀請賽，各校舞林高手混身解數，編創舞碼大展身手，現場動感節奏，驚呼連連。

今年有台南女中、南科實中、南寧高中、新營高中、聖功女中、瀛海中學、仁武高中、東吳高職、南光中學、曾文家商、港明高中、新豐高中、興國高中等隊伍報名尬舞，各校師長、同學及親友團也到場加油。精彩的熱舞比賽，南大也提供同步網路直播，讓無法到現場的觀眾，也能為支持的隊伍加油。

南大校長黃宗顯表示，今年獎金加碼，第1名獎金由5000元提高至1萬元，其餘第2名6000元，第3名4000元。另外，也選出最佳團隊精神獎每隊3000元，入圍獎每隊獎金2000元，鼓勵學子勇敢秀出自信的自己。

阿勃勒節系列活動，還有6月3日南大之星歌唱比賽，6月4日至8日每天下午4點30分在校園阿勃勒樹下，有國樂、管弦樂、詩歌、吉他、魔術等表演，圖書館也將舉辦2場阿勃勒電影院，6月9日盛大畢業典禮，為南大2018阿勃勒節劃下完美句點。