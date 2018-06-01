高溫授粉不佳 卓蘭巨峰葡萄產區近半成「石葡萄」

卓蘭巨峰葡萄「石葡萄」情形嚴重，一串葡萄上，出現大大小小、顆粒不均勻的情形。（記者彭健禮翻攝）

2018-06-01 18:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮有「水果王國」美稱，巨峰葡萄栽種面積約500公頃，年產量可達1500萬公斤，僅次彰化縣、台中市、南投縣，全國第4；但今年夏期果，受3、4月南風高溫氣候影響，授粉不佳，近半面積成了長不大的「石葡萄」；縣府爭取農委會農損補助確定，每公頃救助9萬元，即日起到11日受理。

卓蘭鎮巨峰葡萄，栽種面積約500公頃，一年可結夏、冬2期果，產地價格每台斤約50、60元不等，禮盒裝每台斤也可達80、90元，外銷每台斤甚超過100元，是卓蘭鎮指標性農產之一，也是鎮內不少果農主要的經濟收益來源。

但今年夏期果，於3、4月授粉期，因南風高溫氣候影響，使得授粉情形不佳，沒有著果的葡萄，成了無籽的假性結果，成了「石葡萄」。石葡萄也因無籽，無法繼續長大，果實相較正常的葡萄小，因此，一串葡萄上出現大大小小、顆粒不均勻的情形。

對此，果農感嘆，近年天候異常，去年夏期果授粉時，遇上多雨，著果情形不佳，沒想到今年換成南風高溫攪局。果農指出，石葡萄並非不能食用，但也因果串小、加上顆粒不均勻，直接影響了賣相，而疏果得耗費大量人力，根本不敷成本。

苗栗縣政府農業處接獲農友陳情，邀請農糧署北區分署、苗栗區農改場專家及卓蘭鎮公所實地勘查，發現果園內「石葡萄」的情形嚴重，統計面積近250頃，初估產量減少3成，但價格尚未能估計；農業處於確認災情後，彙整災情通報農委會，爭取核定辦理現金救助。

農業處農務科長徐春良表示，卓蘭巨峰葡萄夏期果農損，已達行政院農委會農業天然災害現金救助標準，依據農委會核定及農業天然災害救助辦法規定，損失率達20％以上者，每公頃救助9萬元，損失率未達20％者不予救助。

農業處提醒，申請救助於即日起到11日，受災農民儘速攜相關文件至公所申請，逾期不予受理。