國際會議沒校長來？台大駁斥：多名校長將親自率團

台灣大學去年赴雪梨參與第21屆環太平洋大學校長會議（APRU-APM），前校長楊泮池與各國參與的大學校長合影。而今年會議將由台大主辦。（取自台大網站）

2018-06-01 11:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學博士生王宗偉昨向媒體爆料，稱台大6月主辦的一場國際會議，恐因沒正式校長，導致各國大學也不派校長參加，淪「國際副校長會議」，對此，台大駁斥，今年爭取主辦的國際會議，各會員學校多校長親自率團參加，情況比過往踴躍。

台大因校長遴選爭議，目前由代理校長郭大維維持校務，但卻有台大博士生王宗偉「唱衰」，指稱台大近1年無正式校長，使學校國際聲望衰減，連6月要主辦的國際校長會議，都因無正式校長，很多其他大學回信指出，主辦學校無正式校長，指派副校長來致意，恐淪「國際副校長會議」

對此，台大校方駁斥，指出已在3年前就爭取到環太平洋大學聯盟（APRU）校長論壇的主辦權，該會議針對重要全球議題集思廣益，今年主題「Our Digital Future in a Divided World」，是討論科技發展與社會間的互動關係，目前各參與學校有多所都回報將由校長親自率團，參與情況比過往踴躍，並無學生所稱「各校改副校長參加」的謠言。

台大指出，針對今年主題，將藉機展現台大及台灣在各方面的先進研究，包括人工智慧、精準健康（Precision Health）、全球衛生等等。