華航工會推人選桃園市長 部分會員不滿

2018-05-31 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕華航企業工會今天召開會員代表大會，並通過由工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，選舉經費則是由工會勞工運動費支出，目前通過預算480萬，引發部分不贊同的會員不滿。

華航企業工會今日召開第10屆第2次會員代表大會，會中討論臨時提案時，以82%的支持度通過決議由工會秘書長朱梅雪代表參選2018年桃園市長。「華航企業工會」在臉書發文時以「藍綠無能搞惡鬥，勞工公民站出來」為題，說明朱梅雪代表的是廣大的桃園勞工與公民，雖然知道路途困難，但依然必須站出來推動改革。

文中也指控，近幾年的桃園頻傳公車司機疲累過勞、消防員火場殉職、移工在危險宿舍被燒死、社工人員超時加班等問題，該公會雖然也曾試過在體制內爭取勞工權益，擔帶領爭取權益的人卻被記過處分，甚至遭人力處提告加重毀謗，也有一些人是被停飛調職。工會質疑，「堂堂國營公司都敢如此打壓工會，管理階層針對員工在不公開臉書社團的網路發言進行約談，限制言論自由，動輒懲處，讓會員籠罩在寒蟬效應之中」。

因此該工會主張，為了改善當前台灣勞工處境，並突破華航現有勞資關係，提出由從事工運10年的工會幹部，以及居住於桃園30年的在地人朱梅雪投入年底的桃園市長選舉，至於保證金則會由工會勞工運動費支出。不過據《蘋果日報》報導，工會表示參選目的不在於當選，主要目的還是要讓藍綠候選人了解華航工會是有影響力的，以擾亂選舉的方式，展現工會動員的實力，藉由選舉的手段逼事業單位回到談判桌上。

雖然該項臨時提案最後在工會代表多數同意之下通過，但也有不支持該案的工會代表不以為然，認為該案能通過超乎理解，並指自去年工會代表改選以來，新工會成立之後已花了太多的時間與金錢處理處理勞資爭議案，反觀其它的福利案似乎無法推動，與事業單位協商的門也關閉，對於現在又突然提出想藉由參選桃園市長來逼事業單位重啟協商大門，感覺「令人沮喪」。