史上最難抽公宅爆設計不良 淹水又沒電

位於北市松安區健康路的健康公宅，因為區位好、價格合理，一開放就吸引8549位民眾申請入住，最後中籤率僅4.73％，被稱為「史上最難抽的公宅」。（記者鍾泓良攝）

2018-05-31 20:39

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於北市松安區健康路的健康公宅，因為區位好、價格合理，一開放就吸引8549位民眾申請入住，最後中籤率僅4.73%，被稱為「史上最難抽的公宅」。然而本報接獲民眾爆料，五月中旬入住後，發現除了冰箱插座，其他都沒電；浴室也因沒設計門檔，加上浴室排水不佳，發生小淹水，鄰居也都發生相同狀況，水淹到公共走廊，質疑公宅設計及驗收大有問題。

都發局表示，確實有接獲民眾反映插座及浴室淹水問題，但沒有聽聞有淹水到公共走廊的狀況。目前共有22住戶浴室確實出現洩水坡度施作不良，廠商會配合住戶使用打除馬賽克重新施作，目前已處理八戶。都發局解釋，當初是為了身障人士方便出入，才取消門檔，而採用截水溝的設計。

至於插座沒電問題則有25戶反映，都發局說，是因為廠商施作時把火線、中心線接錯，容易出現斷線，也請廠商配合處理，多數已改善完畢。

都發局長林洲民表示，他說，健康公宅於2月至5月驗收期間，都發局與營造廠新亞建設、監造建築師密集接觸，要求逐項缺失都要修，市府絕對不會推卸責任，會改善到好為止。

另外，有住戶昨天於PTT表示，昨天下班回家卻聽到陽台傳來陣陣滴水聲，才發現陽台漏水，而全新的冷氣室外機、洗衣機都被滴到，向管理員反映後，對方說建商會處理，但不保證會賠償電器損失。

對此，都發局解釋，該戶位於頂樓，是因為澆灌系統發生故障，不斷噴水，所以水就滴到住戶陽台，目前已經請廠商處理；至於賠償部分，都發局表示會跟住戶進行確認再商討如何解決。

健康公宅位於健康路307號，距離捷運松山線三民站約300公尺，周邊學校包括西松高中、西松國小及健康國小，並鄰近南京商圈及環境優質的民生社區。該公宅提供507戶，單房型租金加上管理費落在10400至27200元間。