醫訊》「藥師門診」來把關 用藥安全有保障

藥師謝蕙霞向民眾解釋正確用藥觀念。（記者張軒哲攝）

2018-05-31 16:45

〔記者張軒哲／台中報導〕台中慈濟醫院5月起推出「藥師門診」，實施1個月以來，針對糖尿病、抗凝血藥劑以及高診次整合門診病人提供藥品諮詢，朝保障用藥安全與避免藥品浪費方向努力。藥師也整理出飯後服藥、藥放冰箱不會壞、過量使用糖漿等錯誤用藥迷思，盼民眾多留意。

慈濟醫院為中部區域教學醫院第一家執行「藥師門診」的醫院，主要負責人藥學部組長謝蕙霞表示，藥師門診實施1個月以來，1週3個上午門診，平均1診服務3到5人，免費服務每人約40分鐘，民眾提出諸多用藥問題。

85歲的鄭阿嬤原本血糖控制不錯，近期卻出現惡化狀況，細問起來竟是水果份量吃太多，血糖跟著飆高。阿嬤的兒子說，一直以為多吃水果有益健康，即使有糖份也是天然的好糖份，忽略糖尿病人禁忌，有藥師門診提醒真的很好。

謝蕙霞說，醫師開出早晚餐前吃低血糖用藥處方，結果被病人解讀為「餐前等於空腹」，自行更改服藥時間為早餐餐前跟睡前，事實上，不同用藥放在不同時間有不同用意，處方要求糖尿病人餐前使用低血糖藥品，用意是避免飯後血糖飆高，結果病人睡前血糖已經降低還吃低血糖藥，難怪糖化血色素一直控制不佳，錯誤服藥既錯失晚餐主要藥物的效力，輕微做惡夢、冒冷汗睡不好，長此以往可能損傷智力，嚴重一點甚至會血糖低到昏迷。藥品保存藥看藥袋提醒，多數是一般室溫保存即可，否則反因放冰箱容易受潮。許多老人未注意感冒糖漿「一罐分三次服用」標示，1次喝完1罐。

慈濟醫院新陳代謝科主任黃怡瓔指出，有些病人在醫師門診匆忙中無法清楚理解醫師處方細節與重點所在，經由藥師諮詢得到充分認知，避免醫病溝通中的盲點。