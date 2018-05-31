醫病》出生13天女嬰突呼吸中止 罹高血氨症命危

中山附醫小兒神經科主任李英齊指女嬰罹患新生兒高血氨症，無法代謝喝奶的蛋白質，院方全力治療。（記者蔡淑媛攝）

2018-05-31 12:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一家產後護理之家今天凌晨傳出一名出生13天的女嬰突然失去呼吸心跳，送醫急救20分鐘才恢復生命徵象，目前仍命危，初步研判女嬰罹患先天性新生兒高血氨症，無法代謝蛋白質，造成血氨指數超標13倍，女嬰昏迷指數3分，合併腦水腫、血壓低，院方為她進行低溫療法、排氨藥物、抗生素、換血、洗腎救治。

中山醫學大學附設醫院小兒神經科主任李英齊指出，做月子中心發現女嬰沒有呼吸心跳後急救30分鐘，送院再急救20分鐘才恢復，女嬰血氨值超過1300μg/dl（正常值100μg/dl），懷疑罹患罕見高血氨症，無法代謝喝奶的蛋白質，造成血氨過高，出現疲倦無力、抽筋，嚴重會猝死，已緊急向罕病中心調用排氨藥物，降低血氨值，也用低溫療法減少腦部損傷，這3天是關鍵期，同時也為女嬰再做新生兒篩檢。

事發位於西屯區的產後護理之家，業者表示女嬰出生後以親餵母乳為主，活動力正常無異狀，有稍微愛哭，家屬曾表示女嬰有心室中膈缺損，叮囑護理人員注意，凌晨發現女嬰大哭後失去呼吸心跳，趕緊急救並送醫。李英齊表示，女嬰心室中膈缺損輕度，並不會加重血氨症狀。