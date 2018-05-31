《謠言終結站》跳繩傷膝、小腿變粗？ 醫︰錯誤觀念

2018-05-31

記者陳建志／台中報導

跳繩是燃燒脂肪快速，又能夠鍛鍊肌肉和促進心肺功能的運動，尤其夏天在室內跳繩，不用擔心曬黑，是一項不錯的運動。不過坊間流傳「跳繩會傷膝蓋，還會跳出蘿蔔腿」讓許多人聞之卻步，但復健科醫師澄清，跳繩並不會讓小腿變粗，如果運動後覺得腿不舒服，只要拉筋、按摩就能舒緩，因謠言而放棄，實在很可惜。

運動後 肌肉充血誤為腿變粗

亞大醫院復健部部長周立偉表示，跳繩因需要雙腳跳躍，雙手也要擺動，是全身性的運動，一般只要跳個10分鐘就會滿身大汗，燃燒脂肪的速度比跑步、騎腳踏車和游泳等有氧運動更快，尤其夏天只要室內、走廊一小塊空間就可自己運動，相當適合怕曬黑的女性。

周立偉指出，跳繩時，會運用到小腿肌肉，運動後，肌肉因充血而腫脹，以致有人覺得跳繩會讓腿變粗，其實這是錯覺，只要運動後，確實拉筋，以及充分按摩，就可以減緩小腿緊繃的感覺。

原地跳 反作用力遠比跑步小

有部分民眾擔心跳繩傷膝蓋，周立偉表示，跳繩是原地跳躍的垂直力量，雙腿併跳時，承受的反作用力遠比跑步低，加上跳繩能鍛鍊下肢肌肉，只要肌肉強健，反而不容易造成膝蓋受傷，「剛好和民眾擔心的相反」。

他也提醒民眾，跳繩前要先暖身，並挑選吸震緩衝性佳的運動鞋，跳繩要在平坦的水泥地、木地板、PU地板等地方進行，避免在容易出現凹凸不平的石子地、草地，以免雙腳受傷。

值得注意的是，骨骼和肌肉力量不足的中、老年人，以及體重過重者，因平衡感不佳，加上體重對膝蓋關節的壓力較大，則是比較不適合跳繩的族群。