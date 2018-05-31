櫃姊久站變凍甲 10隻腳趾甲變形像雞爪

2018-05-31 16:27

〔記者周彥妤／台北報導〕從事專櫃工作20多年的42歲詹小姐，長年久站腳趾甲出現俗稱「凍甲」的甲溝炎，為減緩疼痛症狀，近8年來每2週1次尋求坊間修剪腳趾甲，直到這1、2年，不僅愈剪愈捲，行走也會隱隱作痛，唯有拱著腳走才能稍加舒緩，3個月前就醫發現，10隻腳趾甲發炎化膿，捲曲變形宛如雞爪般，後以指甲矯正器治療，免除拔指甲一途，恢復良好。

萬芳醫院皮膚科醫師黃愉真表示，詹小姐除了工作久站外，先天指甲也有捲曲問題，加上偶爾會穿尖頭鞋，都是問題原因；門診常見凍甲問題，但10隻腳趾甲都這樣，嚴重程度堪稱罕見。

詹小姐說，起初發現有甲溝炎後，走路、腳趾踢到會痛，如衛生筷竹籤戳到肉般，但每當修剪就會緩解，於是養成每2週給人家修剪1次的習慣，一剪就是8年，直到近1、2年發現指甲面變小，且愈來愈捲曲，甚至開始發炎化膿，走路更是備感疼痛，拱腳走才好些，隨後趕快就醫。

黃愉真指出，詹小姐先天指甲捲曲，即使拔掉指甲，長出來也是彎的，故採「指甲矯正器」治療，也不會影響行走。指甲矯正器是透過有彈性的金屬絲線，嵌入兩側指甲縫之間，把指甲矯正成正常的形狀、曲度及寬度，對皮膚組織不會造成傷害，病人也無需重複反覆修剪的惡性循環。

黃說，裝上矯正器後，3天內就不會有痛感，走路姿勢可恢復正常，但要待指甲生長完全，才算見效，小指需要2、3個月，大拇指則需要1年至1年半。一般矯正時間需要半年以上，狀況嚴重的詹小姐目前治療2個月，改善許多，評估半年後就可完成。

談到凍甲的常見對象，黃愉真表示，除了長年修剪指甲捲曲外，活動力旺盛的國中生，由於打籃球、羽毛球常撞擊指甲，易導致發炎化膿，就診時往往很嚴重；另外，先天拇指外翻，因易造成擠壓，或常穿高跟鞋、尖頭鞋，尤其空姊又要穿緊身彈性襪，也會造成指甲壓力。

黃愉真提醒，剪指甲切忌剪入側邊指甲邊緣，另外選擇具備良好支撐力的鞋子，避免過鬆過緊或尖頭鞋，減少反覆擠壓碰撞；若有任何指甲問題，建議尋求皮膚科醫師，找出合適治療方法。