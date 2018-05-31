館長狂轟政府「亂捐錢」 律師分析5點：預算不能混談

2018-05-31 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前宣布捐100萬美元（約台幣2994萬元），協助世衛（WHO）對抗伊波拉病毒，卻被「館長」陳之漢砲轟是「凱子」，還與綠委段宜康在網路隔空互嗆，甚至事後還批「台灣小孩連幼稚園都上不起了，國家卻一直把錢往外面送」。對此，律師林智群列出5點分析，強調「政府有沒有省錢，要看整體數字、外交跟教育預算本來就是不同領域，不能混為一談」。

「館長的問題在哪裡？」林智群以此為題在臉書表示，不管是否認同館長的動輒三字經的風格，但館長樂於捐款回饋社會的舉動一堆，光是這一點，你就要尊敬他一下！社會上好人很多，但付諸行動的人其實沒那麼多，「館長自己做得正，講話大聲也是正常合理的」。

但林智群也說，館長有時評論時事比較直覺性，「比如世界衛生組織才剛刁難台灣，台灣就捐100萬美金出去，當然會有人不爽，覺得哪有被欺負還捐錢的？特別是大家都快付不起幼稚園學費，政府不把錢花在這個地方，卻拿去捐給國外，這當然會讓人民發火」。

「館長可能是太氣憤，才會有些事情沒想清楚。」林智群列出5點分析：

1.蔡政府是否亂花錢，要從數字來看，不然討論事情是沒辦法聚焦的，只能流於各說各話，「台灣政府每年預算大約是2兆左右，歲收也是差不多，跟前2任比起來，蔡政府是比較會省錢的，每年不但沒再借錢，還讓債務1年短少了47.5億元，如果要說蔡英文亂花錢，是有問題的說法」。

2.「當然有人說，國家都沒錢了還亂花錢，這個我認同。」不論是馬總統任內的愛台12項建設（8年花2.8兆），或蔡總統的前瞻計畫（8年8800億元），其中有些項目他也不見得都認同，但不能說政府搞這些就一定是亂花錢，「你對哪個計畫的必要性覺得有問題，可以討論，甚至哪些會變成蚊子館、蚊子軌道、蚊子機場，都可以討論，但不能一竿子打翻一船人，覺得政府不能進行大型計畫。」

3.國家總預算有一定配置，教育佔多少、國防佔多少、外交佔多少，每個預算下面要怎麼運用，就是政府得去規劃跟決定，彼此間是不能挪用的，「你不能說喔外交花這100萬是浪費，因為外交預算本來就是要做外交的，除非我們決定不搞外交了，把外交部關起來，不然外交捐款是很平常的事情。」

4.對於有人質疑「自己都22k了，還捐什麼錢給外面的人？裝什麼凱？」林智群進一步分析，「台灣在1997已經被列入已開發國家，大家覺得自己口袋裡沒錢，是貧富差距問題，是財富集中在財團手上的問題，但台灣本身不是窮國，一個歲入2兆的國家，捐100萬美金出去，等於是一個年收入2億的人捐3000元做公益」。

5.至於幼稚園問題，林智群說，「我也贊同國家可以將普遍設立公立幼兒園列入大型建設計畫，不過幼稚園教育還不是『國民義務教育』，如果全民在這個事情上沒共識，要推動是有困難的，這個部分目前各縣市政府的處理方式，都是給予一定補貼，減輕家長的負擔，你說政府什麼都沒做，其實也過於武斷」。

最後他強調，政府有沒有省錢要看整體數字，只看一兩個小事件是看不出來；另外，外交預算跟教育預算本來就是不同領域的預算，不能混為一談的！「不過館長本來就是心直口快，他可能沒想那麼多吧！」