鋒面要來了！ 明日仍處高溫但可能有局部陣雨

隨著鋒面即將南下，台灣各地將可能發生局部雷陣雨，但白天氣溫仍處在高溫，且紫外線皆處過量級。（資料照）

2018-05-30 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面來了！隨著鋒面即將南下，台灣各地將可能發生局部雷陣雨，但白天氣溫仍處在高溫，且紫外線皆處過量級；氣象局提醒，出門請攜帶雨具、作防曬準備並多補充水分以防中暑。

據《中央氣象局》預報，隨著鋒面將至，也會提高局部較大雨勢的機率；台灣北部、東北部地區以及金門、馬祖將轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區與澎湖為多雲的天氣，午後中部、東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨。

天氣風險公司指出，目前鋒面仍處在中國長江南方，但鋒面南側有些雲系會相當接近台灣，不過因今明兩天受太平洋高壓影響，估計會再熱一天，雖然各地午後容易形成雷陣雨，旦下雨的區域很有限。

溫度方面，明天受太平洋高壓影響，白天氣溫仍偏高，各地高溫將達33~35度，大台北地區及西半部內陸城鎮有機會再高一點；氣象局提醒民眾出門時記得多補充水份，以免中暑。

紫外線方面，明日全台各地紫外線指數皆達過量級，出門請作防曬準備。

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

而馬祖、金門清晨容易形成局部霧或低雲影響能見度，搭機返航請留意航班資訊；另外馬祖有8至9級強陣風，金門與台灣北部沿海風力也會逐漸增強，海邊作業與活動請注意安全。

各地高溫將達33~35度，大台北地區及西半部內陸城鎮有機會再高一點。（圖擷取自中央氣象局）

全台各地紫外線指數皆達過量級。（圖擷取自中央氣象局）