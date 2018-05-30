苗縣石虎保育條例遭退 動保人士：很失望

2018-05-30 17:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府提出「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，其中規定縣府及所屬單位在棲地內興辦公共工程開發逾1公頃或闢路逾1公里，須向專家諮詢，但有縣議員認為會影響開發，昨苗栗縣議會將該案退回。對此，石虎專家陳美汀表示深感失望，強調所有公共工程都須考量生態環境，盼民意代表們能更重視石虎保育。

陳美汀說，該案目的在於規範公共工程，藉此保障生態環境，而縣議員身為民意代表，更須貼近民意支持立法，但苗縣議會卻背道而馳退回該案，「深感遺憾與失望。」

目前全台石虎僅存不到500隻，其中約7成棲息於苗栗淺山地區，苗栗縣政府4月才與台中市政府簽署跨域石虎保育合作意向書，盼建置跨域石虎保護網，如今苗栗縣議會卻以方便開發作為考量，退回保育條例，形同打臉苗縣府，網路上也罵聲不斷，直批部分議員「眼裡只有錢。」

縣長徐耀昌表示，城市發展與生態保育如何取得平衡一直是個難題，過去公路總局斥資50億擬打造三義外環道，但因恐衝擊石虎棲地只能擱置十分可惜。

徐耀昌說，過度保護未必是最佳做法，建議應先立法嚴懲捕殺行為，並加強巡山員及監視系統佈建，同時加強人民保育觀念。

但陳美汀強調，該案並非限制私有地開發，而是希望針對全民共有的土地資產多一道把關，以長遠眼光思考開發與石虎保育如何並存，希望有關單位能重視。