疫病》高雄爆發日本腦炎疫情 中市議員籲防範未然

2018-05-30 17:05

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市爆發日本腦炎群聚疫情，引起民眾高度關心。台中市議員李麗華今天指出，有民眾的老家在高雄，最近要回去探視，想自費接種日本腦炎疫苗，卻發現中市各衛生所竟然都沒有疫苗。她提醒衛生局，在高鐵一日生活圈之下，必須防範未然，包括加強疫情預防及宣導、調查成人疫苗是否足夠等。

李麗華帶著捕蚊燈與電蚊拍到議場，在質詢時表示，日本腦炎是一種急性傳染病，病毒經由蚊子叮咬而傳播給人類，流行季節主要在每年5月至10月；另外，日本腦炎致死率高達30％，接種疫苗為最有效的防治方法，因此除了積極杜絕病媒蚊孳生外，市府更應有相關的配套措施，尤其1968年以前出生的人未施打疫苗，屬高風險群，衛生局必須調查成人疫苗是否足夠。

李麗華說，最近有民眾要回高雄老家，想先自費接種疫苗，衛生所竟沒有疫苗，因此向她反映，經她查詢，才發現全台中市僅台中醫院及童綜合醫院可接種日本腦炎疫苗。

衛生局長呂宗學表示，日本腦炎病毒可在豬體內大量繁殖，再經由病媒蚊傳染給人類，衛生局除持續於豬舍附近等高風險環境進行孳生源清除及化學防治，並會同農業局輔導養豬戶加強清除孳生源。此外，台灣不是日本腦炎疫區，民眾出國到疫區才需要接種疫苗，因此只在醫院的旅遊門診提供疫苗接種服務。

衛生局也指出，今年截至5月30日止，全國日本腦炎個案累計共3例，台中市尚無確診個案。而台中市幼兒接種日本腦炎疫苗完成率高達96％，部份因家長拒絕、長住國外或生病因素延遲接種幼兒，市府已加強追蹤；成人如未曾接種或於工作、生活中有感染之虞者，可前往台中醫院自費接種疫苗。