今年首例 屏東出現日本腦炎病例

2018-05-22

記者林惠琴、羅欣貞／連線報導

衛福部疾管署昨天公布國內今年首例日本腦炎確定病例，患者為屏東縣一名50多歲男性，5月14日出現全身無力、頭痛等不適症狀就醫，17日症狀持續，並出現暴怒等人格改變情形，經轉院治療並通報後，昨日檢驗確診，現仍在加護病房治療中。

病患性格大變 仍在治療

屏東縣衛生局表示，患者為53歲男性農夫，平日種植水稻、養鴨，5月14日出現頭痛、全身無力、發冷症狀而就醫，5月15日發燒，軀幹及四肢出現紅疹進一步住院，5月17日轉高雄市醫院、採檢通報，經疾病管制署實驗室檢驗，於21日確診。

國內5至10月是日本腦炎流行季、6至7月為流行高峰，致死率約20%至30%；病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘、灌溉溝渠等地，黃昏、黎明時段是吸血高峰。

疾管署副署長莊人祥表示，患者可能會出現意識、人格改變的狀況，但大部分經治療後可恢復。

屏東縣衛生局指出，接獲通報後立即進行疫情調查，該個案近期無旅遊史也無相關疫苗接種史，平日活動地點以住家及工作地為主，初步調查結果，未發現其他疑似病例，同時針對患者疑似感染地點周邊採取捕蚊掛燈等防治工作，加強附近民眾教育宣導及適齡兒童疫苗催種工作，嚴防疫情蔓延擴散。

疾管署監測資料顯示，國內今年目前共一例日本腦炎；2013至2017年分別為16、18、30、23、25例，以散發病例為主、40歲以上成人居多。

疾管署提醒，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，家中如有年滿15個月以上、未完成接種的嬰幼兒，應儘速帶往各地衛生所或合約醫療院所完成接種；成人若住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，也可前往旅遊醫學門診評估自費接種。

疾管署也呼籲，民眾應避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，萬一無法避免，最好穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用防蚊藥劑。