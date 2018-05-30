醫美疏失？辣媽做腋下除汗 竟陷入昏迷

宜蘭縣衛生局人員今到該診所調閱資料，了解事發原因。（記者張議晨攝）

2018-05-30 14:41

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣陳姓女子，昨日赴羅東鎮某醫美診所做腋下除汗手術，未料進行局部麻醉時，陳女全身抽蓄，陷入休克，緊急送往博愛醫院急救，但仍意識不清，昏迷指數3；陳女家屬不滿，質疑診所麻醉過程有疏失，要院方交代清楚。該診所表示，願完全負責，至於是否有疏失，已交由衛生局調查。

26歲的陳女是名幼稚園助教，才剛升格當媽咪6個月，因2年前曾到該診所做過腋下除毛，對術後結果滿意，近期再選同一診所，花了5萬8000元做腋下除汗手術，術前還與醫師反覆討論，確定手術風險低後，預約29日晚間動刀。

未料執刀的曾姓醫師實施局部麻醉後沒多久，陳女突然全身抽蓄，且陷入休克，在場醫護實施急救後，仍未恢復正常，立即轉送博愛醫院急救，不過，經急救，現仍意識不清，昏迷指數僅3，仍在加護病房觀察。

「好好一個人，怎麼會變成這樣？」聽聞陳女發生意外，先生、婆婆一家趕赴醫院探望，不解為何小型手術的汗腺去除，卻讓身體健壯的媽媽躺在醫院。

陳女婆婆泣訴，意外發生後，他們是等到送往博愛醫院，才知道媳婦出意外。她說，媳婦身體非常健康，對小孩十分疼愛，不解為何屬於小型手術的汗腺去除，卻讓身體健壯的媳婦躺在醫院。

「誰能給出真相？」陳女婆婆說，媳婦才剛升格當媽媽，未料卻因為做醫美而躺在醫院，且何時清醒未知，若因為疏失，讓她變成植物人，或是因此喪命，「請問誰要負責？」

陳女鄭姓阿姨也批評，執刀曾姓醫師拿的是兒科醫師證照，且整間整所沒有人有麻醉師執照，質疑院方有疏失。

對此，該診所經理陳志敏表示，患者是清醒狀況下做局部麻醉，至於手術過程有無疏失，已將資料交由衛生局調查，會對患者及家屬負起全責。

宜蘭縣衛生局今也赴該診所調閱資料，衛生局醫政科長朱麗香表示，醫師是否有疏失，已由執刀醫師與患者雙方對口說明，若還有疑慮，則可向衛生局調處會申請調處。

至於院內無麻醉師，且執刀醫師領的是小兒科執照等疑問，朱麗香也說，局部麻醉不需麻醉師在場，至於科別，因醫美特管辦法明年才會上路，在辦法未實施前，小兒科醫師兼做醫美並無違規。