三義雲火龍節活動6/2登場 擲筊、摸彩試手氣

雲火龍穿梭舞動，將為地方祈福消災。（記者張勳騰攝）

2018-05-29 18:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣「三義雲火龍節」系列活動，將於6月2日在三義河川加蓋廣場登場，三義鄉公所今天在苗栗縣政府前廣場舉辦記者會，由幼兒園小朋友鼓陣、舞龍及舞獅表演揭開序幕，充滿節慶熱鬧歡愉氣氛，今年延續往年傳統結合五穀神農大帝遶境，舉辦全民鑽轎腳祈福、雲火龍插香祈福等，還有摸彩樂VS擲筊趣，供民眾試手氣，歡迎鄉親一起來體驗客家風情。

三義雙潭社區客家鄉親用在地的稻草、稻桿及竹片等材料紮龍，傳承客家先民傳統民俗與精神，草編龍舞動時因龍身插滿香，又稱「香火龍」，已成為地方一大特色。

從2008至2016年都獲選為行政院客委會客庄12大節慶，今年邁入第12年，三義鄉公所還將雲火龍標徽向經濟部智慧財產局註冊商標「Miaoli Sanyi雲火龍」。

三義雲火龍節今天移師苗縣府前廣場舉辦敬天祈福活動，縣長徐耀昌偕同三義鄉長徐文達、縣議員韓茂賢、羅貴星等人祈求眾神庇佑風調雨順、五穀豐登，並為草編神龍掛上紅綵，隨後雲火龍穿梭舞動，為地方祈福消災。

三義鄉長徐文達說，雲火龍即日起至6月10日陸續展開，6月2日下午起陸續展開系列客家社團藝文表演及晚會摸彩、擲筊趣活動，當天傍晚5點半在台13線水美街台灣藝術博物館前展開龍來三義接力祈福，雲火龍隊伍結合神農大帝鑾駕遶境，並在活動會場開放民眾鑽轎腳、雲火龍插香祈福等。

主辦單位並舉辦攝影比賽，總獎金2萬元，詳細交通資訊可上活動網站查詢。