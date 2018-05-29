亞洲文資論壇專家 參訪世界遺產潛力點樂生院

亞洲產業文化資產論壇28日邀六國專家學者至樂生療養院進行參訪，圖為聖望教會。（樂生療養院提供）

2018-05-29 14:06

〔記者陳心瑜／新北報導〕衛生福利部計畫斥資10.7億元，於樂生療養院舊址打造佔地30公頃的「樂生文化園區」，文化部文資局舉辦第一屆亞洲產業文化資產論壇，28日邀請日本、韓國、緬甸、印度、尼泊爾及英國等六國專家學者至樂生療養院進行參訪。

樂生療養院於日據時期設立，當時為隔離痲瘋病友的處所，也是現在世界上僅存的三所隔離機構遺址之一，樂生療養院轉型成為一家功能齊全的綜合醫院，舊址2009年經文化部登錄為文化資產，並推展「樂生園區整體發展計畫」。

樂生療養院院長施玲娜表示，過去政府建設樂生療養院，2008年行政院通過「漢生病病患人權保障及補償條例」，在第8條特別提及政府應於樂生療養院內適當範圍，進行漢生醫療園區之規劃，作為紀念及公共衛生教育之用。

施玲娜說，樂生舊院區共有47棟歷史建築，占地25.5公頃之文化景觀範圍，政府挹注總經費10億7千3百萬，目前已成立國家漢生病醫療人權園區籌備處推動小組，並由院民代表參與樂生園區整體發展計畫推動督導小組，短、中期將逐年修復計62棟的院民房舍及重要建築，達成院民安居之目標之外，未來將成立漢生病醫療史料館、樂生廣場以及人權森林公園，待園區成立後將運用促進民間參與計畫委由專業團隊經營管理。

樂生保留自救會發言人林秀芃表示，對於政府部門願意重視樂生院的文資價值，表示肯定，但也鄭重呼籲文化部和政府相關單位，應依照世界遺產登錄標準的「原真性」（authenticity）、「完整性」（integrity）修復樂生院大門口原貌，也就是過去所提的「緩坡大平台」方案，修復樂生最為關鍵的隔離路徑歷史場景以及樂生院民所熟悉的大門口。

亞洲產業文化資產論壇28日邀六國專家學者至樂生療養院進行參訪，圖為王字型建築的木造走道，使用拱圈、迴廊打造。（樂生療養院提供）