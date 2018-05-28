非營利幼兒園六都吊車尾 中市府：3年內再設21家

2018-05-28 17:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕教育部力推非營利幼兒園，招生搶手、供不應求，市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠卻發現，中市目前僅設置4園，招生人數、中央補助在六都吊車尾，今日在議會要求引導國中小儘速增設；教育局表示，今年新增3家，109年增至25家。

張玉嬿說，委託專業經營團體辦理的非營利幼兒園，因為能配合家長合理工時服務時間，收托時間比照私幼、收費接近公幼約5千元，寒暑假仍照常服務，所以全台各縣市一推出都供不應求，教育部也採80％以上高額補助。

她又說，目前非營利幼兒園台北有23園、3110人，台中則僅利用三光國中、五權國中、潭秀國中及上楓國小利用閒置空間設置4園、12班共360人，在六都之中設置園數、收托人數均最少，中央補助款也最少，應急起直追。

蔡雅玲、謝志忠也說，教育部104年「推動非營利幼兒園實施方案」，台中107學年目標值是11園，教育局卻只增3園至7園，應考量師資人力、場地設備、執行面等環節，進一步引導國中小校園有效活化空間，儘速規劃設置。

教育局長彭富源表示，非營利幼兒園設置需要5到6間教室數，一個小學要獨立支應有相當程度上的困難，已經請區內國中協助合作，加速推行腳步，符合雙薪家庭托育需要，今年潭子國中、溪南國中及太平區中華國小各設一園。

他說明，中央前瞻基礎建設經費已核定4.5億元，將新建7處非營利幼兒園，預計增設公共化幼兒園131班，可增加招收幼生數3666人，109學年度前也將持續利用學校空餘教室整建，共增至25園，預計再向中央申請補助2.8億元。