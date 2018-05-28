「光這樣你就要投他了啊！」 館長大讚柯P超狂政績

台北市柯文哲將拼連任。（記者劉信德攝）

2018-05-28 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕2018台北市長選舉除了現任市長柯文哲將參選外，還有綠營姚文智與藍營丁守中。而網紅「館長」最近就在直播中肯定柯文哲還債等作為，認為北市選舉一定是柯P當選，因為柯P上任後不亂花錢反而在還債，「光這樣你就要投他了啊。」

館長最近在直播中談到2018年市長選戰，他認為這次北市選戰柯文哲一定穩當選，因為台灣人已經聽煩國民黨和民進黨的幹話。館長解釋，柯文哲太強了，真的有市政出來，大家都看到民進黨執政亂花錢，以前國民黨也亂花錢，過去郝龍斌當台北市長時負債幾百億，柯文哲上來後現在沒負債，「光這樣你就要投他了啊。」

館長表示，柯文哲不會亂花錢，就呆呆的每天坐公車、該做事就做事、該省錢就省錢、該罵人就罵人，「我覺得還OK啊。」館長也反問，這次有哪個市長要把自己房子貸了去選舉？如果是國民黨、民進黨都很有錢，「你就知道柯P的確都沒有貪污。」

館長也覺得柯文哲跟他很像，記者問什麼就講什麼，然後別人就認為柯P失言，但館長認為柯P是真性情，「不然要用精美話術去包裝哦？就像現在政治人物大家都在講幹話。」館長表示，台灣就是缺乏會講真話的人，應該再多來幾個，全台灣再多來幾個這種政治人物，就會變好了。