店家死不道歉？士林蚵仔煎藏蟑螂 外國人：不敢再吃

網友表示，到士林夜市小吃店吃飯，沒想到在蚵仔煎內驚見蟑螂。（圖擷自《Dcard》）

2018-05-28 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕夜市爭議風波不斷，士林夜市日前爆出7袋水果要價1500元，近日又有網友指出，自己帶著表妹和其外國男友到士林夜市的小吃店用餐，沒想到快吃完才發現蚵仔煎內竟藏有一隻蟑螂，告知店家後，對方僅表示可以退錢，卻怎麼樣都不道歉，讓他直呼「傻眼」，連表妹的外國男友都表示，應該再也不敢吃蚵仔煎了。

有網友在《Dcard》發文指出，日前到士林夜市小吃店吃飯，沒想到快吃完才發現盤內的蚵仔煎竟藏有一隻蟑螂，一群人看到後立刻拍照存證並告知店家，不料，對方竟馬上把盤子收走，並退還他們60元說道「我們也不知道為什麼蟲會跑到這裡來，只能退你們60元。」隨後便離開繼續送菜。

原PO不滿店家消極態度，拿著照片跟店家理論，對方才表示願意全額退費，但仍沒有道歉。他氣得發文表示，表妹的男友是外國人，第一次來台灣吃蚵仔煎就吃到蟑螂，又見店家一句道歉都沒有，丟盡台灣的臉，而表妹男友雖說沒關係，但也表示以後應該都不敢吃蚵仔煎。

此文一出引發網友討論，紛紛留言表示，「這種情況難免，但態度真的不可取」、「看到都快吐了」、「夜市妳早上去逛逛水溝蓋那些都是有蟑螂在爬的」、「重點是有沒有歉意」