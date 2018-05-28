29年前被縱火24人冤死 高雄大樓高掛「兇宅」布條

高雄鹽埕區一棟荒廢大樓在29年前遭縱火，造成24人死亡，在近日被人掛起一張寫著「本棟兇宅」的大布條，引起經過路人議論紛紛。（圖擷取自Google街景）

2018-05-28 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鹽埕區一棟荒廢大樓在29年前遭縱火，造成24人冤死，事後發生許多靈異事件。而在近日被人掛起一張寫著「本棟兇宅」的大布條，引起經過路人議論紛紛，附近居民則是非常生氣，認為如此布條會引響周邊房價及住戶。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，這棟大樓外近期被掛上布條，上頭寫著：「本棟兇宅近期舉辦超渡法會，祈渡眾多亡靈。」後頭還附上主辦單位電話。掛布條的男子自稱有大樓部分產權，他強調只是單純想做法會，但是該大樓隔壁剛好有正在興建的建案，建設公司則對於兇宅布條很低調，表示不方便表示意見。

另外則有居民很生氣，強調這個布條會影響住在附近的人，而且附近的空地要蓋大樓，猜測可能是要影響新建案。昭告「本棟凶宅」的布條也讓路人議論紛紛，同時喚起週遭居民記憶，回想起這棟大樓在29年前遭到縱火，釀24人死亡。

當時這棟大樓遭到縱火後，許多人往頂樓天台逃生，但是逃生門卻被鎖住，造成24人死亡，光是在樓梯間堆疊的遺體就有19具，事後該大樓靈異事件頻傳，有人指稱常看到大樓內有白影飄過，而有住戶看大樓便宜，一次買下三層樓居住，後來家裡有人意外喪命，嚇的趕緊搬走。