信徒驚爆妙禪大喊「我是真佛」 網友笑稱：高級反串

今天有網友在PTT發文爆料，指有信徒將妙禪在法會中高喊「我是真佛，我是大佛」的行為，詳細記載於佛教如來宗的官網上，讓網友笑稱妙禪是不是崩潰了。（圖翻攝自佛教如來宗官網）

2018-05-25 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕由妙禪創立的宗教組織「佛教如來宗」曾引發不少社會爭議，今天有網友在PTT發文爆料，指有信徒將妙禪在法會中高喊「我是真佛，我是大佛」的行為，詳細記載於佛教如來宗的官網上，讓網友笑稱，妙禪是不是崩潰了，其他網友看到後也懷疑，這名發文的信徒根本是「高級反串」。

網友在PTT分享一則「佛教如來宗」的官網貼文，內容為一名58歲的楊姓律師描述跟隨妙禪的經歷，並在文中透露，妙禪在某次法會進行時，竟當眾用粗魯的口吻棒喝司儀，這名律師聲稱，有開悟的老師及弟子都知道，妙禪是藉此教導所有的老師、弟子，並指妙禪當時在離場前，還曾突然回過身，哽咽、聲嘶力竭的大喊「我是真佛、我是大佛」。

律師信徒的這番描述，讓PO文網友分析，感覺妙禪在經歷最近的事件後，「精神應該快崩潰了。」因為妙禪不僅出現語言、肢體暴力，還伴隨歇斯底里狀態，糖尿病也持續惡化，大熱天出門還要穿戴保暖手套。甚至連妙禪的核心內部已經出現分裂，傳聞已經有大量幹部被妙禪辭退，讓網友不禁感嘆「妙禪阿妙禪，活得這麼累賺那麼多錢，你到底得到了什麼阿?」

其他網友看到後，紛紛笑稱，「這位律師寫的根本是高級反串文」、「律師信徒的高級反串 XD 」，並指妙禪「一堆奇怪的行為看在正常人眼中都覺得詭異到發冷」、「心靈脆弱到這種程度，還不如去信二次元」，甚至酸說「你是活佛那我就是第六天魔王織田信長了」，也有網友提醒，「這篇官網文章應該很快被刪，把妙禪的行為寫出來，快備份喔！」