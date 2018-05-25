自由車選手升學管道阻塞？ 中市研議增加體育班名額

台中是自由車發展重鎮，但多位全中運得牌選手卻無緣進入市內高中體育班。示意圖。（資料照，台中市政府提供）

2018-05-25 18:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中是自由車發展重鎮，但多位全中運得牌選手卻無緣進入市內高中體育班，市議員吳敏濟今天要求市府增加高中體育班及自由車登山賽選手名額。教育局長彭富源說，將研議體育班「增組」自由車項目，以及在體育班外，搭配青年希望工程增設「專班」，讓學生都能獲得升學管道。

吳敏濟在議會質詢說，日南、外埔、大甲、清水及清泉國中是自由車重點發展學校，剛結束的全中運，國中組場地賽拿下9金，國中男子組登山賽包辦前3名，國中女子組也拿下前2名，輝煌成績的背後是選手與教練無數的汗水累積而成。

令人遺憾的是，今年有11名在全中運團隊賽獲得前5名的選手，參加大甲高中體育班甄試時落榜，迫使選手離鄉背井，轉往高雄林園高中、新竹仰德高中就讀，去年甚至有位4金選手成為遺珠。

吳敏濟建議選1至2所高中體育班招收登山賽專長的學生，大甲高中繼續專注於場地賽與公路賽。在競技之外，也應增加休閒管理組，增加自由車運動人口，不是非走競技路線不可，學業成績較佳者可以往教練方向發展，也可為企業培養研發人才。

彭富源表示，台中市只有大甲高中招收自由車選手，共招收12個名額，全部開放給台中市的孩子，但台中擁有此專長的學子相當多。因此，市府研議2種管道，暢通學生升學途徑，包括在現有體育班「增組」自由車項目，讓人才可以留在台中繼續發展專長。

此外，考量部分自由車專才的學生，有志從事運動休閒，因此市府研議搭配既有政策「青年希望工程」設置「專班」，引導學生發展夢想與天賦。