雲林產業再升 輔導地方產業創新產值增1.3億

2018-05-25 17:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林產業再升級，雲林縣府輔地方產業創新，投入849萬元補助，讓20家企業研發獲得活水，除新增24個工作機會外，產值也增加1億3000萬元，吸引產業再投入2000萬元進行創新研發。

縣長李進勇表示，產業創新是企業永續經營的重要條件，縣府去年輔導20間廠商，總補助金額達849萬元，除帶動業者投入創新研發外，也要感謝雲科大、虎科大、環科大等單位挹注學界資源，協助產業升級。

建設處長蘇孔志也說，地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）已連續推動11年，成為雲林廠商研發創新最優質平台，期待更多小企業加入創新研發行列，透過持續不斷的創新，讓企業永續發展、轉型並開創產業新藍海。

虎尾科技大學產學合作及服務處為奶油巴士烘培屋設計APP，設計出虛擬店面，民眾可以直接在網路上看到相關產品、下單訂貨，虎科大再將APP上架到240萬個粉絲的網站上，可立即提高業者的能見度，由於網站不收費，不會有一般網路商城抽成問題，對業者建立自己品牌，擴大營業規模，有很大助益。

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