因應晚梅或空梅 台南的水庫要調整出水量…

因應水情，南化水庫將增加出水量。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-05-25 14:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由於去年入冬以來，降雨偏少，台南已進入第一階段限水，為保守因應「晚梅」，甚至可能的「空梅」窘境，經濟部決定調整供應自來水公司的2大水庫系統出水量，採「南化增、曾文-烏山頭減」的策略，確保稻作供灌之外，也能控留2個月以上的民生與產業用水。

經濟部旱災緊急應變小組檢討台南水情後，為讓接近供灌尾聲的一期稻作，能夠順利收割，以現有的蓄水量，進行彈性調配，決定曾文-烏山頭水庫的民生與產業供水出水量，從單日的50萬立方米，降為32萬立方米。

減少的部分，則由南化水庫支援，民生與產業供水單日出水量，由原約43萬立方米，提升至目前的60萬立方米；後續也會依照水庫蓄水情形，以及實際降雨狀況機動調度，並適時修正應變策略。

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，南化水庫目前有效蓄水量為2451萬立方米，蓄水率26.2%，正持續自旗山溪甲仙攔河堰引水，相對於有效蓄水量3790萬立方米、蓄水率7.1%的曾文-烏山頭水庫，較為穩定，透過彈性調配，提高2系統的供水穩定度。

簡振源說，即將進入尾聲的嘉南地區一期稻作，目前採加強灌溉管理的「供七停七」模式，針對圳路末端農民反應水源不足的問題，水利會已彈性調整供灌時間，並持續溝通、獲得共識，將可確保該灌區順利供灌。

南水局也將持續與水利會採取不影響稻作生長的精緻節水灌溉措施，並加強掌水工節水管理，以及日夜巡視，共同確保嘉南地區一期稻作順利供灌完成。

簡振源強調，氣象預報資料顯示，未來降雨還存有極大不確定性，南水局將積極與各單位攜手合作，持續做好水情監控與水源調度，以最保守且謹慎的態度因應未來水情，也籲請社會大眾共體時艱，節約用水，度過乾旱的難關。