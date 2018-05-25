辦喪一定得哭？ 禮儀師：想拍手就拍手哪裡錯了

2018-05-25 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕舉辦喪禮時，家屬一定要哭才是正確的嗎？有禮儀師近日在臉書發文分享，在喪禮開始前，她都會告訴家屬，應將自己對這位「先行者」的情感、思念，或是想說的、想做的都在當天表現出來，因為這是「祂這一生最後一次與你相聚的時刻」，一旦錯過就沒有反悔的機會。

廖姓禮儀師近日在臉書PO文說，先前曾被詢問，喪禮中司儀是不是都喜歡讓家屬哭，且哭得越慘代表功力越好？當時她除了回應，「應該沒人比孝女白琴的功力更好」，也說家屬會哭是因為捨不得，但她會讓全場拍手鼓掌，結果遭質疑「喪禮耶，你到底做這行做多久？你一個月沒幾場做吧？」

不過，廖姓禮儀師認為，一場喪禮中包含了許多人情事故，對經歷治喪壓力期及巨變的家屬來說，她都會在家奠禮即將開始前告訴家屬，把握最後的機會將對這位「先行者」的情感、思念都在當天表現出來，「想哭的哭，想拍手的拍手⋯⋯到底哪裡錯了？」禮儀師也反問，家屬可以在最後告別奠禮時對所有的親友、來賓獻上最誠摯的感恩與感謝，「那為什麼親友、來賓不能給予『勇敢、堅強的家屬』支持、鼓勵的掌聲？」

禮儀師表示，自己的主張無關宗教，而是單純釋放情感，在奠禮結束圓滿後，讓家屬感到安心的欣慰、對先行者無愧，甚至在回歸自己正常的生活後，更懂得珍惜所有，「這才是一場喪禮該有的作用，不是嗎？」