單親新住民之子學校工讀 統測考取學校第2高

統測成績寄發，國立苗商湯子辰（左2）、陳欣宏（左3）、張鳳如（右1）、陳玟靜（右2）、鄭宇婷（右3）等考取580分以上，校長張金華（中）與教務主任徐瑞明（左1）為孩子們喝采。（記者彭健禮攝）

2018-05-24 20:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕統一入學測驗今天成績寄發，國立苗栗高商考取580分以上有10人，其中7人超過600分；會計科女學生張鳳如，考取649分，成為學校最高分者，國貿科李佳宣為新住民之子，來自單親家庭的她，在學校工讀，考取634.5分，學校第二高。

張鳳如的父親任警職、母親在銀行上班；雙親對她的管教非常民主，但張鳳如也自動自發，3年來上課認真聽講，高三起投入統測準備，週一到週五依老師進度複習，回家後大約再讀2小時左右；週末2天時間，則依自己編定的計畫表，準備模擬考範圍。

張鳳如說，她3年來都沒有補習；高三起，她的手機僅只有讀取重要訊息，以及和朋友連絡時才會使用，把滑手機的時間拿來讀書。她的第一志願是國立雲林科技大學會計學系。

另，苗商統測580分以上的學生，有2人是新住民，分別是634.5分的李佳宣及589分的鄒麗芸。

李佳宣母親為印尼外配，父親於5歲時過世，少了經濟支柱，家中生活頓失依靠。李母擔任麵包店小員工，獨力扶養佳宣及妹妹；二年級時，李母發生車禍，胸椎斷裂，佳宣也扛起家務打理，為了減輕家庭負擔，在學校教務處工讀，並熱心參與學校事務。

資處科的湯子辰，是典型的原住民陽光男孩，面帶微笑，喜愛打籃球，他統測考取569分，加上原住民族語通過加分優待，日後參加登記分發入學，分數將一舉高達超過700分。

湯子辰也說，他沒有參加課後補習，主要是上課認真聽講，晚上在家裡複習2至3小時。統測前，會在放學後到圖書館自習，直到關館後才離開，他希望到高雄科技大學金融相關科系就讀。