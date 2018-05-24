屏縣受虐兒達243人，家扶急徵寄養家庭。（記者邱芷柔攝）

2018-05-24 18:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕截至今年3月統計數據，今年屏東縣兒少受虐人數達243人，為了提供受虐兒少暫時的避風港，屏東家扶目前有58戶寄養家庭，照顧86名寄養童，安置數較去年同期增加10人，但寄養家庭戶數出現不足情形，今天家扶召開招募記者會，呼籲社會有愛心家庭一起「打開家門，讓愛住進來。」

屏東家扶主任傅敏峯指出，隨著寄養家庭照顧者年歲增長，近年有許多超過65歲的寄養爸媽榮退，也有因個人因素等停止寄養的家庭，近5年來招募寄養家庭戶數達23戶，但停止擔任寄養家庭戶數達26戶，新增戶數不及停止服務戶數。

為招募新血，屏東家扶今天舉辦記者會，邀請2002年成為寄養家庭的李明得、邱招玲夫婦分享經驗，他們表示，至今照顧過29名寄養兒少，最大的17歲、最小的3歲，有遭性侵、發展遲緩、過動的孩子，他們深刻感受「從付出中可以得到快樂」，每個孩子帶來了自己的故事，也豐富了他們的生活與生命。

屏東家扶表示，接下來將舉辦說明會，歡迎有意成為寄養家庭者向屏東家扶中心寄養組洽詢，成為寄養家庭必須經過審核與上課，前後約需半年時間，希望今年能再招募6戶寄養家庭，期盼更多青壯年夫妻成為寄養家庭，共同守護無助失依的寄養兒少。