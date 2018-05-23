嘉義朴子農會國產玉米 被驗出基改成分

2018-05-23 19:40

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會農糧署今天公布，近日在嘉義縣朴子市農會所提供的國產飼料玉米樣本中，驗出基改成分。農糧署將進一步調查究竟是農民以進口飼料玉米混充套利賺價差，或是真的在田裡種植基改玉米。

農糧署副署長莊老達指出，國內飼料玉米約在農曆春節過後陸續收成，4、5月完成進倉，依據去年起訂定的國產飼料玉米全面留樣制度，國內所有種植飼料玉米的農民在收成後都要繳交一份玉米樣本，供農糧署檢驗成分。

莊老達說，今年在第一批檢驗的76件樣本中，其中一件來自嘉義朴子農會的玉米樣本被驗出基改，已展開溯源追查，將由農糧署南區分署進一步詢問農民基改玉米來源，並要求空留朴子市農會200多噸的庫存硬質玉米。

莊老達表示，目前國內仍禁止種植基改作物，而在前年也曾發生國產玉米驗出基改，當時未建立留樣制度，追查不易。因此去年起要求全國主要產區進行全面留樣抽驗，無論是農民繳交、烘乾廠繳交，或農會出售，均應留存籽實樣品，以供追蹤追溯。

莊老達強調，國內飼料玉米種植面積約1萬1000至1萬2000公頃，年進口量400至500萬公噸中，國產自給率僅1.5%。因進口飼料玉米與國產飼料玉米間存在價差，為防範不法之徒購買進口玉米繳售賺取價差，因此加強留樣監測。