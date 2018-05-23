5G開通後4G手機失效？ NCC這麼說

2018-05-23 19:04

〔記者劉力仁／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）規劃2019年底啟動5G釋照，2020年之後商轉，網路最近瘋傳一旦5G開通，4G手機就不能使用；NCC發言人翁柏宗澄清，5G開通商轉之後，會和4G網路並存至少5年以上，這段緩衝期供4G用戶逐步轉至5G，不會5G開通之後，4G手機就立即失效，民眾不用擔心。

最近電信業者引爆的499方案規定綁約30個月，網路上傳言2年後已經進入5G時代，由於5G網速至少是4G的15倍，現在辦499方案並不明智，因為進入5G時代，4G手機就無法使用。

NCC官員解釋，2013年NCC開放4G競標，但今年（2018）年底3G才整個停止，中間有緩衝期。4G進入5G時代，也會有類似緩衝期，至少5年，民眾不用擔心。也有網友分析，電信業者在4G網路上投入大量成本，會想辦法賺回來，如果開通5G之後4G網路就不能使用了，電信業者會第一個跳出來反對。

另一個網路謠言是申請499方案的人太多，電信業者將會降上網速度，因應硬體增加的負荷。對此，NCC公開表示將實地測量網速或不定期至電信業者機房檢測，若真的降低服務品質，將罰30到300萬元；中華電信解釋，499方案大部分是原中華電信的老客戶更換資費方案而已，外來的新用戶並不多，這些老客戶原本也大都用吃到飽費率，中華電信硬體並沒有因推出499方案而巨幅增加負擔，降網速之說是無稽之談。