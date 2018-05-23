鹿草沒活躍斷層卻地震 專家說免驚啦！

2018-05-23 17:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今日下午16時30分發生芮氏規模4.0有感地震，震央位於嘉義縣政府西偏南方2.2公里處（嘉義縣鹿草鄉）、深度20.5公里，最大震度為六腳鄉4級，目前並未收到有地震相關災情訊息。

國立中正大學地球與環境科學系專任教授石瑞銓指出，鹿草雖然沒有活躍的斷層，但地殼運動時，仍有可能在這裡出現破裂處，但基本上不具什麼意義，大家不用驚恐，除非持續出現幾起規模更大的地震，那時候就要深入探討這裡是否有可能發生大地震的未知斷層。