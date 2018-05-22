「有橋嘸路」遲不復工 南投「情人橋」挨批有頭無尾

南投貓羅溪人行景觀橋「浪漫情人橋」，因包商被停業而停工多時，光有橋身沒有引道可走，被批評「有頭無尾」 。（記者劉濱銓攝）

2018-05-22 19:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府斥資近6000萬元，在南投市貓羅溪設置人行景觀橋「浪漫情人橋」，今年初為趕在南投燈會登場時開通，在兩端橋頭引道尚未設置完成，就搶先用竹鷹架放行，而在燈會結束、橋頭臨時引道拆除後，情人橋卻未再繼續施作，偌大橋身橫在溪上2、3個月，一點動靜也沒有，被縣議員、民眾批評是「有頭無尾」！

民眾說，情人橋橋身明明都做好了，但兩端卻沒有引道可上橋，難道是要放到明年燈會時，再做臨時性的竹鷹架引道嗎？也有人反映，橋梁除了原本既有的橋墩，橋墩之間竟又用鋼架支撐，不免讓人質疑，是橋梁在燈會時因人潮過多引發的搖晃問題難解，才會遲遲未拆除。

南投縣議會民進黨縣議員賴燕雪、羅美玲今天（22日）質詢時說，情人橋設計是否有考量通洪問題，尤其汛期將至，會不會有安全疑慮，此外，橋梁工程停擺已久，究竟何時復工？

對此，縣府工務處說，情人橋通洪設計都有計算過，停工則是包商今年初因違反營造業法，被苗栗縣政府開罰停業3個月，包商因此不得再施工，但依據相關規定，後續工程可由新包商繼續承接施作，自停工以來，縣府均積極檢核新廠商資格，目前行政作業已接近尾聲，若一切順利可望在下月復工，照目前工程進度80％推估，預計再2個月的工期就能完成。

至於民眾關心的橋梁搖晃問題，原因出在橋梁採S形彎曲造型，一旦橋上人員過多，容易產生載重偏心而搖晃，之後將再以斜張拉力工程穩定橋身，降低民眾行走時的搖晃不適。