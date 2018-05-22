協調「消化」草屯1.6萬噸垃圾 環保署：將補助打包

草屯堆置1.6萬公噸垃圾如同一座垃圾山。（記者陳鳳麗攝）

2018-05-22 21:19

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣垃圾無法外運焚燒，草屯鎮堆置數量高達1.6萬噸，環保署環境督察總隊副總隊長林左祥今天緊急現勘後，允諾協調有垃圾焚化爐的縣市幫忙「消化」，並為環境衛生，先補助壓縮打包經費，另要求南投縣環保局儘速提出機械處理轉化生質燃料計畫，降低委外焚化處理的依賴度。

南投縣垃圾外運焚燒，今年初因台中市從每日150公噸降為50公噸，導至有垃圾堆置掩埋場地的草屯、竹山鎮至今堆置垃圾爆量，草屯鎮估算堆置逾1.6萬噸，晚間臭味飄向北勢里聚落，里民氣到揚言抗爭。

環保署今天由環境督察總隊副總隊長林左祥等人到草屯鎮了解狀況，並與南投縣環保局副局長林隆儒、草屯鎮長洪國浩共商對策。

林左祥強調，各地焚化爐歲修應該在本月底會全部結束，今天已與多個縣市環保局聯絡，拜託協助收南投縣堆置的垃圾，已有縣市答應幫忙，但短時間無法完全清走，為環境衛生和去除臭味，環保署會補助草屯鎮、竹山鎮垃圾壓縮打包覆膜的經費。

林左祥認為，長久之計是由南投縣環保局提出機械處理轉化生質燃料（RDF）計畫，以勞務委辦方式，將廢棄物轉化為廢棄物衍生燃料，如此就降低南投縣委託外縣市焚燒垃圾的依賴度。

南投縣環保局副局長林隆儒和草屯鎮長洪國浩今天口徑一致，都希望環保署能讓草屯堆置的垃圾在3個月內清運完畢，林生祥允諾盡量努力。

洪國浩另外建議環保署應與經濟部工業局協調，請工業局落實工業區自設事業廢棄物焚化爐的規定，不要再讓事業廢棄物占用家庭廢棄物焚化爐，才能徹底解決焚化爐老是不夠用的問題。