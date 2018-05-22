高雄輕軌C14到C17站 預估明年第一季加入營運

高雄輕軌二階C14到C17站進度順利。（圖由讀者提供）

2018-05-22 16:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第二階段工程順利、整體進度達33％，其中C14到C17站，今年4月中旬已完成舖軌，目前正陸續建構站體，預估明年第一季可望加入營運。

輕軌C14到C17站南自鐵道園區、北到鼓山區興隆路，全長約2公里，主要沿著鼓山一路、二路旁並穿越鹽埕區與鼓山區多處社區，也是輕軌首度穿越傳統住宅區的路段。

高市捷運局表示，輕軌二階目前工程順利、整體進度達33％，C14到C17站（C14已啟用）更已於4月中旬完成舖軌，目前陸續進行站體建構與部分機電設施。

捷運局進一步指出，輕軌二階採購15組列車（一階有9列），預定7月從法國上船、9月抵台，屆時將配合C14到C17站完工，連同第一階段進行初履勘與系統整合，若一切順利、C14到C17站最快明年第一季可加入營運。

受託經營輕軌的高雄捷運公司統計，今年前4個月，輕軌每日平均運量分別為8883、14452、6706、9452人次﹔2月有農曆新年與免費措施，人潮明顯多於其他月份，4月則有春假，搭乘人數也不少。

鑑於輕軌一階運量還有成長空間，輕軌二階仍持續施工中，捷運局內部評估後，決定10元刷卡優惠至5月底到期後、會再繼續延長，詳細內容已在行政作業中，5月底前會正式公告。